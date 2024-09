Microsoft ma dla Was prezent. Gra za darmo do zgarnięcia

Microsoft Store rozdaje darmową produkcję, która powinna spodobać się wszystkim fanom niewymagających RPG-ów stawiających na klimat i opowieść, a nie dynamiczne potyczki z orkami czy… czymś tam.

Gra za darmo na Microsoft Store

Co szczególnie ważne – prezent ten może przemówić do Was jeszcze bardziej, jeśli tylko przypisaliście do konta niedawno rozdawaną produkcję. Jakiś czas temu każdy mógł zdobyć bez opłat Hero of the Kingdom. Teraz rozdawnictwo dotyczy drugiej części, choć nie trzeba koniecznie znać poprzedniej, aby dobrze się bawić. A przynajmniej tak wyczytałem w internecie.

Ty i twoja siostra w końcu znaleźliście bezpieczną przystań w małej wiosce rybackiej. Wkrótce jednak pojawiły się kolejne kłopoty. Zagrożenie ze strony niepowstrzymanej załogi piratów położyło się cieniem na całym królestwie. Twoja ukochana siostra została porwana przez piratów i wywieziona daleko w nieznane. Nie masz innego wyboru, jak tylko wyruszyć w podróż, aby ją uratować. Musisz być odważny. Będziesz podróżować na koniec świata, pomagając ludziom, wykonując zadania, ucząc się cennych umiejętności i znajdując setki przydatnych przedmiotów. – czytamy w opisie gry

Gra nie opiera się na walce, a jest to raczej klasyczne, oldschoolowe podejście do gatunku RPG, z nastawieniem na klimat i fabułę. Tytuł wrzuca nas w buty bohatera, który będzie eksplorował wyspę, poznawał postacie i wykonywał dla nich zadania. Kluczowe są mechaniki zdobywania przedmiotów, w tym łowienia ryb czy polowania na zwierzęta. Ogółem, zabawy jest tu co niemiara, ale jestem pewien, że nie spodoba się wszystkim. Nadal jednak warto spróbować!

Źródło: Microsoft Store