Świetna gra dla fanów retro za darmo od Microsoftu. Wystarczy tylko ją odebrać

Graliście kiedyś „w czołgi”? I nie, nie pytam tu o World of Tanks, a o klasyczne gry pokroju Battle City! Nowa gra za darmo od Microsoftu powinna Wam się spodobać.

Kultowe pozycje retro mają swoich zwolenników do dziś, co zresztą widać po rosnącym w siłę segmencie gier indie. Wielu niezależnych twórców decyduje się na wskrzeszenie klasyki w nowych wersjach i to akurat świetna wiadomość dla wszystkich tych, którzy chcieliby sobie nieco powspominać czy po prostu poczuć nutkę nostalgii.

Gra za darmo na Microsoft Store

W cyfrowym sklepie Microsoft możecie obecnie zdobyć zupełnie za darmo Infinity Tank Battle. Jest to kolejna próba wskrzeszenia kultowego Battle City czy jego chińskiego bootlega Tank 1990. Nie wiem, czy pamiętacie, ale chodzi tu o gry z retro konsol, w których na niewielkiej, zamurowanej planszy, stawaliśmy do potyczek czołgowych.

Infinity Tank Battle to zupełnie nowa gra bitewna z czołgami. Podąża za różnymi klasycznymi podstawowymi funkcjami i dodaje kilka nowych interesujących elementów. – opisują twórcy

Zgodnie z zapewnieniami deweloperów, mówimy o grze w stylu retro polegającej na niszczeniu innych czołgów, jednocześnie chroniąc swoją własną bazę. Jeśli wierzyć obietnicom, możemy liczyć nawet na 610 map i wiele różnych wyzwań. Zapewne stąd „nieskończoność” w tytule.

Niestety, cyfrowy sklep Microsoftu lubi się „popsuć” i nie zawsze umożliwia odebranie gry za darmo. Remedium może być skorzystanie z aplikacji w Windowsie. Sam nie zanotowałem teraz żadnych problemów, więc może uda Wam się odebrać prezent bez żadnych kłopotów.

