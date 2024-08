Cztery nowe premiery za darmo na Steam. Pozytywnie oceniane produkcje

Cztery nowe gry za darmo na Steam to aż trzy premiery z wczoraj i jedna premiera sprzed paru dni. Oznacza to, że mówimy o bardzo świeżych tytułach. Do tego każdy z nich w momencie pisania tego artykułu jest oceniany co najmniej “pozytywnie”.

Gry za darmo na Steam – nowe premiery:

Kolejne już gry za darmo rozpoczynamy przybliżeniem najlepiej ocenianej przez graczy gry spośród wszystkich tu wyszczególnionych. Floor 9: Beginning to nowy horror free-to-play, przeznaczony wyłącznie dla pojedynczego gracza. Znajdziemy się na 9. piętrze posępnego, opanowanego przez byty z zaświatów hotelu, a naszym zadaniem jest ucieczka. Po drodze musimy szukać anomalii, aby nie dać się wciągnąć w makabryczną rzeczywistość. Swoista wariacja trendu wśród streamerów wygląda akurat całkiem nieźle.

Jeśli natomiast nie lubicie się bać, możecie pobrać za darmo 100 Cats New York, czyli kolejną część popularnej logicznej serii gier o poszukiwaniu… kotów. Rozsiane są na wielu tłach pełnych szczegółów, więc ich znalezienie wcale nie jest takie proste.

Z kolei ci gracze, którzy zastanawiają się, jak by to było tworzyć gry niezależne, mogą poczuć ten dreszczyk emocji. Indie Dev Story to niezależny (no cóż) symulator studia deweloperskiego specjalizującego się w indykach. Całość nie opiera się niestety na symulowaniu kolejnych działań, a w praktyce jest dość zręcznie ukrytym clickerem.

Ninza to jedna z najgorętszych premier, odznaczająca się bardzo fajnym pomysłem na rozgrywkę. Dynamiczna gra akcji opiera się na potyczkach wieloosobowych, ale gracze nie mogą atakować bezpośrednio. Zamiast tego należy tak manipulować planszą i używać wszystkiego, co jest na niej dostępne, aby pokonać wrogów i przetrwać potyczkę.

Źródło: Steam