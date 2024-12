Nowa gra twórców Days Gone wycieka. Mamy pierwsze screeny

Byli pracownicy Bend Studio nigdy nie wybaczą Sony pogrzebania szans na markę Days Gone, choć sam tytuł miałby i tak wrócić – w formie remastera. Tymczasem deweloperzy i tak pracują nad kolejnym dziełem, mogącym być (niestety?) grą-usługą.

Screeny z nowej gry twórców Days Gone

Nowa gra twórców Days Gone ma znajdować się w produkcji mniej więcej od 4 – 5 lat, co sugeruje, że zapowiedź powinna być za rogiem. Nadal istnieje szansa na pokaz w trakcie The Game Awards 2024, ale jeśli nie, to warto najpewniej czekać na specjalne wydarzenie PlayStation. Temat kolejnej produkcji zasłużonego zdaniem graczy studia powraca, bo serwis mp1st dokopał się do projektów z wczesnych etapów produkcji. Te miałyby się pojawić w portfolio jednego z byłych pracowników zespołu. Najpewniej pochodzą z 2022 – 2023 roku.

Co natomiast na nich widać? No cóż – możecie to sprawdzić sami, załączyliśmy je poniżej. Warto jednak zaznaczyć, że to ewidentnie koncepcyjne ukazanie kilku elementów interfejsu gry, w tym różnych menu i tego, co na ekranie w trakcie rozgrywki widzieć będzie gracz. Jeden z obrazków to nowe UI nałożone na grafikę z Days Gone, która służy tu za placeholder. Nie ma co oczekiwać, iż dostaniemy projekt w jakikolwiek sposób związany z uwielbianą produkcją o zombie.

Widzimy ekran wyboru broni, statystyki związane ze zdobywaniem punktów doświadczenia czy fragment rozgrywki w czymś, co wygląda jak hub gracza. Główna postać widziana w trzeciej osobie ubrana została w kamizelkę kuloodporną i przypomina nieco żołnierza. Zgadywać więc możemy, iż tytuł przedstawi militarny konflikt. Są fragmenty informacji o “nanotechnologii”, więc futurystyczny setting nie jest wykluczony. Sam hub podzielono na różne przestrzenie – sekcję transferową A, rangę, szafę czy “hub director”. Z kolei inny obrazek sugeruje lokację przeznaczoną do zmagań (gra ma stawiać na tryb multiplayer), z potencjalnymi osłonami dla graczy. Inną ciekawostką jest fakt wykorzystania celownika jako pulsującego wskaźnika niskiego poziomu zdrowia.

Wedle plotek ma to być zupełnie nowe IP, choć żołnierze mogą też niejako kojarzyć się z dawną marką studia, Syphon Filter. Na razie jednak jest za wcześnie, aby cokolwiek brać za pewnik.

