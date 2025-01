83 tanie gry RPG na Steam. Najlepsze tytuły jak za darmo od 4 zł

“Tanie gry RPG na Steam” to temat naszej kolejnej publikacji, w których przedstawiamy najlepsze promocje na znane tytuły AAA oraz wiele ukrytych perełek z danego gatunku. Dzisiaj mamy dla Was kilkadziesiąt gier RPG akcji czy też z mieszanką strategii czy roguelike.

Szukasz dobrej i taniej gry RPG? Postaramy się pomóc, prezentując promocje na ponad 80 tytułów, wśród których znajdziesz zarówno dawne kultowe produkcje, jak i te bardziej współczesne, w tym wielkie hity AAA. Dokładamy do tego sporą garść mało znanych RPG-ów, które jednak posiadają wysokie oceny i z pewnością zasługują na uwagę.

Zapraszamy zatem na przegląd promocji na gry RPG, za które zapłacisz maksymalnie 15 zł, choć wiele z nich jest o wiele tańsza. Aż 20 tytułów z zestawienia kupicie po 4 zł z groszami, więc to prawie jak gry za darmo. W podobnie niskich cenach prezentowaliśmy niedawno tanie gry Steam z innych gatunków. Nadal możecie korzystać z promocji na wyścigi oraz strzelanki:

Teraz mamy ucztę dla fanów wszelakich gier RPG, wśród których znajdziecie zarówno klasyczne tytuły z serii Fallout, Sacred, Baldur’s Gate, SpellForce, Gothic, Dungeon Siege i wielu innych niezapomnianych marek. Są też mniej zakurzone cykle Warhammer, Middle-earth, Kingdom Come czy The Incredible Adventures of Van Helsing. Do tego proponujemy mnóstwo mało znanych, ale świetnych niezależnych produkcji, z kapitalnym Blacktail na czele. Mamy naprawdę sporo niespodzianek, a wszystkie gry łączy niska cena!

Tanie gry RPG jak za darmo. 83 klucze Steam do 15 zł

Choć już w pierwszej części zestawienia promocji na gry RPG odznaczyliśmy serduszkiem sporo tytułów (co nie oznacza, że pozostałe są niewarte uwagi), postanowiliśmy polecić Tobie trzy szczególne tytuły, które najbardziej się nam podobają. Kto wie, może masz podobny gust i wrzucisz je do koszyka.

ATOM RPG Trudograd

Zaczynamy od postapokaliptycznej gry ATOM RPG Trudograd, która jest sequelem wcześniejszego ATOM RPG i kontynuuje rozpoczęte w niej wątki. Gra czerpie pełnymi garściami z klasycznych pozycji cRPG, takich jak wczesne gry Fallout, Wasteland czy seria Baldur’s Gate. Proponowany tytuł przeniesie nas do czasów, gdzie Ziemia legła w gruzach po wojnie atomowej pomiędzy ZSRR i Blokiem Zachodnim. Technologia cofnęła się do czasów średniowiecznych, a my trafiamy z niebezpieczną misją na Pustkowia Radzieckie, by ocalić resztkę ludzkości.

For the King

To teraz powalczymy za króla w docenionej grze For the King, która jest hybrydą gatunkową, łączącą elementy gier strategicznych, jRPG-ów i roguelike’ów. Król został zamordowany przez nieznanego napastnika, a postawiona pod ścianą królowa prosi poddanych o powstrzymanie nadciągającej zagłady. Zatem zgłaszamy się na ochotnika i prowadząc własną drużynę walczymy w dynamicznych pojedynkach turowych. Fajnie, że każde podejście jest unikatowe dzięki proceduralnie generowanym mapom, zadaniom, łupom i wydarzeniom. W For The King możesz grać zarówno pojedynkę, jak i w trybie kooperacji lokalnej lub sieciowej.

Blacktail

Jeśli za dzieciaka ktoś straszył Cię Babą Yagą, to zobacz jak to jest, gdy sam się w nią wcielisz. Blacktail wrzuci nas w buty młodej dziewczyny, 16-letniej Yagi. Została ona oskarżona o uprawianie czarów i wygnana ze średniowiecznej słowiańskiej osady. Czy staniemy się bezwzględną wiedźma, czy zadbamy o krainę, zależy tylko od nas. W Blacktail znalazł się system moralności, więc nasze decyzje mają wpływ na los krainy i jej mieszkańców. W grze znajdziemy sporo intensywnej walki łukiem, magii oraz mroczną fabułę.

