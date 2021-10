Games with Gold na listopad 2021 ujawnione. W sam raz dla fanów co-opa i nie tylko

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Microsoft ogłosił gry, które niebawem trafią w ręce graczy w ramach usługi Games with Gold na listopad 2021. W jakie produkcje będzie można zagrać w najbliższych tygodniach?

Tytuły, które w listopadzie trafią do właścicieli Golda to bez wątpienia warte uwagi nieco starsze gry. Moje serce od razu skradł LEGO Batman 2, a także Moving Out. Obie z tych produkcji można przejść z trybie kooperacji, a uwierzcie mi, że będziecie mieć przy tym masę frajdy i śmiechu.

Moving Out (Xbox One/Series X|S) – od 1 listopada do 30 listopada

(Xbox One/Series X|S) – od 1 listopada do 30 listopada Kingdom Two Crowns (Xbox One/Series X|S) – od 16 listopada do 15 grudnia

(Xbox One/Series X|S) – od 16 listopada do 15 grudnia Rocket Knight (Xbox 360/One/Series X|S) – od 1 listopada do 15 listopada

(Xbox 360/One/Series X|S) – od 1 listopada do 15 listopada LEGO Batman 2 DC Super Heroes (Xbox 360/One/Series X|S) – od 16 listopada do 30 listopada

Natomiast Kingdom Two Crowns to już pozycja przede wszystkim dla fanów strategii z pixel-artową oprawą graficzną. Rocket Knight celuje w nieco innego odbiorcę, mianowicie w raczej młodszych graczy, aczkolwiek i osoby lubujące w markach Konami powinni znaleźć tu coś dla siebie.

A Wy jak oceniacie powyższe Games with Gold na listopad 2021? Zachęcam do podzielenia się swoją opinią w komentarzach.