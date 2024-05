Microsoft chce się odkupić nowym DOOM-em. Kolejna gra w produkcji?

Wszyscy wiemy, że już na przełomie maja i czerwca odbędzie się mnóstwo gamingowych pokazów, wydarzeń i zapowiedzi. Czekamy na event Sony, ale i Microsoft kombinuje coś u siebie. Co konkretnie?

Nowy DOOM już niebawem oficjalnie?

Microsoft ostatnio bardzo mocno sobie grabi u graczy, jak i u samych twórców gier, kompletnie zmieniając podejście do swojej gamingowej strategii biznesowej. W sumie nie dziwi to, jeżeli faktycznie firma ma aż takie kłopoty finansowe. Aby być może nieco uspokoić graczy, w teorii mogą oni liczyć na kolejną odsłonę cyklu DOOM. Wszak reboot i Eternal okazały się wybitnymi FPS-ami.

Tom Warren na łamach The Verge niedawno pokusił się o bardzo dokładne rozbicie sytuacji firmy na czynniki pierwsze. Teraz jednak nie skupimy się na całym tekście, a jedynie na jego zakończeniu. A konkretnie na jego jednym z ostatnich zdań, które wyjątkowo mocno trafiło do internautów choćby na Reddicie.

Po polsku nie brzmi to szczególnie wyjątkowo. “Microsoft będzie liczył na to, że zapowiedzi nowych gier podniosą nastroje wokół konsoli Xbox” – czytamy w tłumaczeniu. Po angielsku brzmi to jednak nieco ciekawiej, szczególnie po zwróceniu uwagi na słowo napisane kursywą słowo “Doom” i to wielką literą. “Microsoft will be banking on some new game announcements lifting the Doom around Xbox”.

W ten sposób Warren może (ale nie musi!) bezpośrednio sugerować, że w trakcie najbliższych tygodni to właśnie zapowiedź nowej gry z cyklu DOOM może ostudzić chłodne podejście do Xboksa. Żeby nie było, że to tylko naciągana teorie – fakt istnienia kolejnego DOOM-a był już odnotowany przy okazji wielkiego wycieku gier ZeniMax i Bethesdy, gdzie czytaliśmy o grze zatytułowanej “DOOM Year Zero”.

Id Software lub Machine Games obecnie mogą także pracować nad nowym Quake’iem, a przynajmniej na to wskazują domysły graczy i niepotwierdzone plotki. Istnieje szansa, że nowy DOOM będzie mniejszym projektem lub tak naprawdę właśnie na rozwoju tego uniwersum firma skupia się obecnie najmocniej.

