Gigantyczny wyciek gier Bethesdy. Fallout 3 Remaster, Dishonored 3, nowy DOOM, TES VI i więcej

Niedawno Bethesda wydała Starfield (tutaj znajdziecie naszą recenzję!), które okazało się gigantycznym hitem. To oczywiście nie koniec, bo wiemy jeszcze o kilku innych potencjalnych bestsellerach. Firma obecnie zajmuje się nową grą o Indianie Jonesie, podobno MachineGames robi też nowego Wolfensteina, wiemy też o The Elder Scrolls VI. A to dopiero początek!

Dokumenty, które trafiły do internetu w związku z analizą FTC zdradziły nam przedwcześnie wiele ciekawych informacji. Wiemy, że firma planuje wydanie nowego Xbox Series X. Do tego spodziewać się należy 10. generacji i to w 2028 roku. Jakby tego było mało, istnieje spora szansa na handheld od Microsoftu. Jeśli jednak nie obchodzą Was konsole, a gry, też znalazło się coś dla Was.

Dokumenty związane z Bethesdą (za ResetEra) trafiły do sieci. W jednej sekcji znajdziemy tabelkę przedstawiającą pozycje, nad którymi pracuje legendarny producent i wydawca. Rozpiska pokazuje nie tylko zapowiedziane pozycje, ale i takie, o których nic nie widzieliśmy. Jakie to tytuły?

Betheda – wyciek niezapowiedzianych gier:

Oblivion Remaster

Fallout 3 Remaster

Ghostwire: Tokyo 2

DOOM Year Zero

Dishonored 3

Nowa gra na licencji

Project Platnium

Project Kestrel

Oprócz tego znajdziemy wzmianki o TES VI, Indianie Jonesie, DLC do Starfield i dość sporej liczby rozszerzeń do innych gier. Ba, firma nawet planuje już rozszerzenia do gier, które nie zostały nawet zapowiedziane. Oczywiście powyższe daty premier są już dziś raczej nieaktualne.