Microsoft nakupował studiów, ale nie ma pieniędzy na ich utrzymanie

Temat gigantycznego przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft to w zasadzie nadal świeża rana, a batalia z Sony o prawo do wykupienia korporacji trwała tyle, że samo w sobie mogła pochłonąć sporo zasobów giganta z Redmond. Jednak nie tutaj należy dopatrywać się przyczyn katastrofalnej sytuacji.

Microsoft nie ma pieniędzy na utrzymanie swoich nabytków?

Pracownicy i szefowie studiów należących do Microsoftu od momentu zamknięcia czterech oddziałów ZeniMax obawiają się o swoją przyszłość. Nic dziwnego, że po tych wydarzeniach prezes Xbox Matt Booty i szefowa Zenimax Jill Braff zorganizowali spotkanie, na którym wyjaśnili sytuację firmy i opisali, co czeka ich w przyszłości. A czeka wiele, bo Xbox robi zwrot o 180 stopni.

Booty miał skomentować zamknięcia w dość dziwny sposób. Podobno wyjaśnił, że studia Xbox i Bethesda stały się zbyt rozrzedzone, jak „masło orzechowe na chlebie”, a liderzy zespołów czuli się niedostatecznie obsadzeni. Zwalniając część załogi i zamykając niektóre studia, firma odblokowałaby zasoby w swoich innych częściach. To z kolei dość jasno sugeruje, że mimo sporych zakupów w ostatnich latach, Microsoft najwyraźniej może nie mieć pieniędzy na utrzymanie swoich nabytków, doprowadzając ostatecznie do ich kasacji.

Samo spotkanie przebiegało w dość dziwnej atmosferze. Booty chwalił sukces Hi-Fi Rush i twierdził, że firma potrzebuje więcej udanych mniejszych pozycji, ale zrobił to zaledwie dzień po tym, gdy zamknięto ich twórców, Tango GameWorks. Gorzko brzmi też zapewnienie o tym, że Arkane Austin zostało zamknięte nie z powodu porażki Redfall. W to z kolei dość trudno uwierzyć, choć szefostwo mówiło o wyboistej drodze obydwu tych studiów do stworzenia kolejnych tytułów.

“Trudno jest wspierać dziewięć studiów na całym świecie, mając szczupły centralny zespół z ciągle rosnącą liczbą rzeczy do zrobienia” – powiedziała Braff: “Myślę, że niemal się przewróciliśmy”.

Przed zwolnieniami zarówno Tango jak i Arkane Austin chcieli stworzyć nowe pozycje. Rzekomo mogło chodzić o nowe Hi-Fi Rush a potencjalnie nawet i The Evil Within 3 w pierwszym zespole i nowe Dishonored lub innego immersive sima w drugim. Najpewniej żaden z tych projektów nigdy nie powstanie. Microsoft ponadto zapowiedział więcej zwolnień i “cięć kosztów” w kolejnych miesiącach.

Źródło: Kotaku