PlayStation nie ma gier? Zobaczcie, ile kasy zarobiły produkcje na konsole i PC

Narzekacie na mało gier na wyłączność dostępnych na konsolach PlayStation? Cóż, macie sporo racji, jednak finansowo przedsięwzięcie popularnej marki jak najbardziej się spina. Właśnie opublikowano raport finansowy za 2023 rok, z którego jasno wynika, ile zarobiono na sprzedaży tytułów nie tylko na konsolach, ale również na PC. Ekspansja Sony na rynek pecetów to finansowy strzał w dziesiątkę!

PlayStation na grach zarabia krocie

Wraz z 31 marca tego roku upłynął rok finansowy 2023 w wykonaniu Sony i marki PlayStation. Tym samym ukazał się raport finansowy dotyczący m.in. sprzedaży gier własnej produkcji (studia wewnętrzne itp.) na konsolach, a także innych platformach. Jakie wyniki ujrzały światło dzienne? Nas najbardziej interesuje zysk ze sprzedaży tytułów. Ten jest naprawdę niezły.

Okazuje się, że Sony zarobiło na sprzedaży własnych gier około 700 milionów dolarów w ciągu całego poprzedniego roku finansowego. Które gry miały największy udział w zyskach? Topowe i najlepiej zarabiające produkcje to:

Destiny 2

Helldivers 2

MLB The Show

Ratchet & Clank Rift Apart

Warto zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, istotnym czynnikiem zysków była sprzedaż dodatków (DLC) i wszelkiej maści zawartości nie tylko na PS4 czy PS5, ale także na innych platformach. W tym wypadku świetnym przykładem wydaje się być Destiny 2 dostępne m.in. na Xboksach. Druga rzecz to kluczowy udział sprzedaży gier na PC. W tym wypadku ważnym elementem zarobionej kasy stała się sprzedaż pecetowego wydania Ratchet & Clank Rift Apart, jak i świetna sprzedaż Helldivers 2 – gra ukazała się nie tylko na PS5, lecz również na pecetach.

Jak widać pomysł Sony o wydawaniu swoich gier na PC okazał się być strzałem w dziesiątkę. Każdy kolejny rok i prezentowane wyniki zdają się to potwierdzać. Nie dziwi zatem to, że teraz na komputerach zadebiutował tytuł Ghost of Tsushima, a w przyszłości czekają nas kolejne debiuty.

