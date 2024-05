Nadchodzący festiwal gier, czyli Summer Games Fest może być wydarzeniem pełnym nowości i zapowiedzi. Niektóre z nich ma ogłosić Remedy Entertainment, czyli zapracowane obecnie studio mające w swoim portfolio choćby Control i Alan Wake 2. Fani przypuszczają, że twórcy mogą zapowiedzieć DLC do drugiego spośród wymienionych tytułów. Co nas czeka na imprezie?

DLC do Alan Wake 2 – zapowiedź już niedługo?

Alan Wake 2 to bezsprzecznie jedna z lepszych gier poprzedniego roku. Tak naprawdę największą bolączką produkcji okazała się być… konkurencja w postaci Baldur’s Gate 3. RPG od Larian Studio otrzymało masę nagród, a mroczna opowieść od Remedy musiała zadowolić się niejako “drugą” pozycją. Ostatecznie jedna produkcja została doceniona przez krytyków i graczy — choć sprzedaż mogłaby i tak być nieco lepsza. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy do czynienia z naprawdę wybitną produkcją, której fani czekają na rozszerzenie opowiedzianej historii.

Możliwe, że ich marzenia wkrótce staną się faktem. Niedługo, bo za parę tygodni będzie mieć miejsce Summer Games Fest. To cykliczne wydarzenie w branży gier, w ramach którego część firm, wydawców i studiów deweloperskich prezentuje i zapowiada nadchodzące produkcje. Wiele wskazuje na to, że jednym z aktorów wydarzenia stanie się Remedy Entertainment, czyli twórcy odpowiadający za AW2. W sieci, a konkretniej na Twitterze pojawił się wpis zapowiadający wydarzenie, który opublikował Geoff Keighley — host imprezy. Ten został podany dalej przez dyrektora kreatywnego Remedy, Sama Lake’a — dodał on od siebie emotkę przedstawiającą parę wytrzeszczonych oczu.

Czyżby sam oczekiwał czegoś wielkiego? Najpewniej bawi się z fanami, sugerując, że będzie miał nam coś ciekawego do przekazania. Gracze od razu podchwycili temat, sugerując, że najpewniej zobaczymy nadchodzącą zawartość dodatkową do ubiegłorocznego hitu.

Chociaż studi Remedy Entertainment ma wiele projektów (np. te dotyczące Control), to dalsze rozwijanie Alana Wake’a 2 wydaje się być dość priorytetowe. Pojawia się też druga teoria – że już 7 czerwca zobaczymy zapowiedź remake’u gier Max Payne 1 i 2. To by było coś!

Źródło: gamerant.com