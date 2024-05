Sony pracuje nad przenośną konsolą? Mobilne PlayStation ma odpalać gry z PS4

Niektóre plotki nas niepokoją, inne wprawiają w zaciekawienie. Są też i takie wieści, które od początku rozpalają wyobraźnię i marzymy, aby znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Tak jest w przypadku najnowszych doniesień dotyczących przenośnej konsoli PlayStation. Zdaniem pewnego informatora, Sony ma prowadzić prace nad nową konsolą mobilną i to taką, o jakiej wszyscy od dawna myślimy.

Przenośne PlayStation – wszyscy na to czekamy!

Konsole przenośne są świetnie, o czym przekonały nas ostatnie lata. Premiery Nintendo Switch czy później Steam Decka oraz innych urządzeń mobilnych pokazały nam, jak mobilne granie może być fajne. Doświadczyliśmy swego rodzaju odrodzenia tego typu urządzeń, które nie miały wcześniej łatwo. Po sukcesach pierwszego PSP czy kilku konsol od Nintendo na rynku nastąpiła swoista posucha. Nie uratowało jej PS Vita. Urządzenie Sony szybko zostało porzucone przez twórców, w efekcie czego nie doczekało się dostatecznej liczby gier. Wpadką było też Wii U z charakterystycznym tabletem.

A co powiecie na nową, pełnoprawną konsolę mobilną od Sony? Pełnoprawną, czyli odpalającą gry na swoich podzespołach, a nie posiłkującą się siecią (jak w przypadku PS Portal). Okazuje się, że takie urządzenie może już powstawać. Poinformował o tym Anton Logvinov, który wcześniej przekazywał całkiem sprawdzone wieści z obozu japońskiego giganta.

Jak twierdzi, Sony ma być w trakcie opracowywania mobilnej konsoli PlayStation, która będzie w stanie uruchamiać gry z PS4 – a przynajmniej produkcje będące mniej więcej na poziomie poprzedniej generacji sprzętu. Nie wiadomo, czy gry będą działały natywnie, czy też potrzebna będzie ich specjalna wersja. Tak czy inaczej, coś rzeczywiście może być na rzeczy.

Czy to może się udać? Sukces PS Portal na pewno może zachęcić Sony do stworzenia takiego sprzętu, podobnie jak chęć graczy do grania mobilnego. Z drugiej strony konkurencja jest spora. Mamy Nintendo Switch, Steam Deck i inne “komputerowe” konsole mobilne. Ba, Switch 2 jest już w drodze.

