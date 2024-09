Piekło zamarzło. Days Gone ma powrócić, Sony szykuje remaster

Days Gone Remastered to zbitek słów, którego nigdy nie spodziewałem się, że napiszę. Jednak najnowsze plotki sugerują, że to jest właśnie “mało ekscytujący remaster”.

We wrześniu, a konkretniej już w najbliższy wtorek Sony ma rzekomo zorganizować wydarzenie State of Play. Z zasady lepiej się nie ekscytować, bo mało jest prawdopodobne, że tego typu event (a nie duży Showcase) pokaże nam cokolwiek, na co tak naprawdę czekamy. Pojawiły się jednak plotki, że jedną z pokazanych gier może okazać się “mniej ekscytujący remaster” od Horizon Zero Dawn. Jak dla mnie, jest wręcz przeciwnie, choć nadal nie uważam, aby Days Gone szczególnie potrzebowało odświeżenia.

Days Gone Remastered nadchodzi?

Redaktor serwisu Video Games Chronicles, Jordan Middler na swoim Twitterze dość jednoznacznie zasugerował, że kolejnym remasterem firmy jest właśnie wskrzeszenie Days Gone. “Jeśli złościło go to, że jego postać jest w Astro Bocie, to po tym chyba straci rozum” – napisał w odniesieniu do ostatnich plotek o State of Play oraz nawiązując do słów Johna Garvina, scenarzysty i reżysera oryginału, który bardzo zezłościł się za to, że Sony wykorzystało wykreowaną przez niego postać w swoim niedawnym hicie.

Później redaktor w dość oszczędnym stylu niejako potwierdził, że naprawdę może chodzić o remaster gry z PS4. Informacje te podał insider eXtas1s na Twitterze. Jest to dość zaskakujące, bo przecież czołowi twórcy Days Gone od lat nie mogą pogodzić się z kasacją potencjalnej marki. Co ciekawe, niedawno okazało się, że to mogła być wina nie tyle Sony, ile samego Bend Studio.

No cóż – stworzenie natywnej, w pełni dostosowanej wersji Days Gone na PS5 ma sens, skoro taka jeszcze nie powstała. No, może nie z perspektywy graczy, którzy czują się zamęczeni remasterami i remake’ami od PlayStation, a ze strony właśnie japońskiej korporacji. Ta uwielbia przenosić popularne gry z PlayStation 4 w ulepszonej edycji na PlayStation 5, nawet jeśli one same tego nie potrzebują. Czy jednak, patrząc na to, jakim uwielbieniem cieszy się Days Gone wśród graczy, ta propozycja okaże się nie do odrzucenia?

