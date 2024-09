Scenarzysta Days Gone ma problem z Astro Botem. “Moja postać zredukowana do marionetki”

Days Gone było świetną przygodą, zdecydowanie niesłusznie skasowaną przez Sony przed potencjalnym rozwinięciem uniwersum. Od dawna wiadomo, że scenarzysta i reżyser gry (oraz niektórzy inni członkowie zespołu) nie mogą sobie poradzić z tym, że ich tytuł nigdy nie doczeka się rozwinięcia, a Sony było cięte na nich od początku. Trochę to nie dziwi, lecz niedawne wypowiedzi scenarzysty są co najmniej… niepotrzebne.

Days Gone w Astro Bot to potwarz?

Astro Bot jest najnowszym exclusivem Sony na PS5. Gra nie tylko zebrała świetne oceny, ale również ma szansę na zostanie najlepiej ocenianą grą tego roku. Co więcej, jest jedną z najlepiej ocenianych gier na PlayStation 5 w historii, co tylko dowodzi, że Team Asobi stworzyło wspaniałą grę stanowiącą odę do historii PlayStation. W końcu w grze spotkamy ponad 100 postaci z najpopularniejszych marek firmy, a całość jest platformowo-łamigłówkową odą do wszystkiego, co związane z PlayStation.

Dlatego też można stwierdzić, że jeśli jakaś postać lub gra została wspomniana w Astro Bocie, jest to swego rodzaju wyróżnienie. John Garvin, scenarzysta Days Gone tak jednak nie uważa. Litanię na Twitterze zaczął od pozornie niewinnej wiadomości, która jednak wkurzyło niektórych odbiorców. Wszystko zaczęło się od tego, że w grze Team Asobi pojawił się gościnnie główny bohater Days Gone, Deacon.

Trochę smutne, że Deek został zredukowany do promowania innych gier… dobra robota Bend Studio! Sposób na ochronę swojego dziedzictwa! – napisał Garvin

Kinda sad that Deek has been reduced to promoting other games … well done Bend Studio! Way to protect your legacy! https://t.co/LRGsPYSX9g — John Garvin (@John_Garvin) September 7, 2024

Wielu internautów zaczęło wypominać mu, że to raczej pozytywnie, iż najnowsza gra Sony “pamięta” o bohaterach Days Gone i tej marce. Scenarzysta nie miał jednak litości.

Haha, widzę moją postać zredukowaną do kreskówkowej marionetki promującej jakąś małą grę i jestem surowy? Siadaj, bracie, dorośli rozmawiają. – odpowiedział jednemu z internautów

Ostra odpowiedź na wiadomość gracza sugeruje, że Garvin do tej pory nie poradził sobie z kasacją Days Gone, co dziwi, skoro… od premiery gry upłynęło ponad 5 lat. Na pewno wszystko u niego dobrze?

