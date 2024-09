Wyciekła data pokazu State of Play. Sony ma szykować “jeszcze mniej ekscytujący” remaster

Jeff Grubb znów donosi o rychłym pokazie gier w ramach wydarzenia PlayStation State of Play. Jego zdaniem musimy zaczekać jedynie do przyszłego wtorku.

Firma już dawno powinna zorganizować PlayStation Showcase, ale chyba nadal nie mają co pokazać… Dobre i State of Play, choć nie wiem, czy faktycznie może ukoić nerwy graczy.

State of Play w przyszłym tygodniu

O nowym pokazie State of Play mówiono już od dawna. Sony przyzwyczaiło nas, że właśnie pod koniec września organizuje zwyczajowo jakiś rodzaj transmisji. Wcześniej sugerowano, że w tym roku skupi się ona na PS5 Pro, ale nic takiego się raczej nie wydarzy. Firma zapowiedziała nową wersję urządzenia w trakcie osobnego wydarzenia. Co więc może przynieść State of Play i kiedy się odbędzie?

Jeff Grubb z podcastu GiantBomb ponownie elaboruje na temat przecieków. Jest “niemal pewien”, że event wydarzy się już 24 września 2024 roku, czyli w najbliższy wtorek. To dobre wieści, bo jednak panuje olbrzymia posucha i gracze nawet nie wiedzą, na co mają czekać. Czy jednak Sony ich zadowoli? Raczej wątpię.

Grubb zaznaczył przecież, że firma opracowuje jeszcze jeden remaster (do niemal potwierdzonego już Horizon Zero Dawn Remastered), ale “jeszcze mniej ekscytujący”. Co to oznacza? Nie wiem, ale już się boję – albo chodzi o jakąś grę, która przeszła bez większego echa albo o coś, co jest na tyle nowe, że nie potrzebuje remastera. Może Spider-Man 2? Brzmi to głupio, bo gra zadebiutowała ledwo rok temu, ale ponoć powstaje wersja na PC. Przy okazji poprzedniej konwersji dorzucono łatkę “remastered”. Tutaj możemy zapewne spodziewać się podobnego kroku.

Źródło: VGC