Gracze mają dość remasterów od PlayStation. Czarę goryczy przelano już dawno

PlayStation stoi współcześnie remasterami, co męczy graczy do tego stopnia, że nie czują nawet radości z nowych zapowiedzi. Kolejne odświeżenia są w drodze…

Niedawny przeciek – który w zasadzie potwierdza – Horizon Zero Dawn Remastered to kolejne już odświeżenie hitu. Wygląda na to, że Sony obecnie stawia głównie na tę formę wydawania gier.

PlayStation zamęczyło graczy remasterami

Jakby było mało, nadchodzi jeszcze więcej. Jeff Grubb przekazał nowe wieści dotyczące potencjalnego State of Play. Wydarzenie tego kalibru raczej nie uspokoi fanów, którzy od dawna nie dostali konkretnego pokazu. Niemniej i tak warto czekać – może firma czymś zaskoczy? Z pewnością jednak nie zaskoczy kolejnym remasterem, w opinii Grubba, “jeszcze mniej ekscytującym” niż przecieknięty Horizon…

Może to być tak naprawdę oficjalna konwersja Spider-Mana 2 na PC z ulepszeniami lub nowa wersja God of War sprzed kilku lat. Pomysłów jest sporo, ale żaden nie wywołuje ani grama ekscytacji. Rozgoryczeni fani (czy na pewno?) firmy mają jej za złe poświęcenie wydawania świeżych tytułów na rzecz prac nad niemal samymi remasterami i remake’ami. Na Reddicie dominuje raczej ponura atmosfera, a to samo można powiedzieć także o innych social mediach.

Nic dziwnego, że zaczęto wyliczać. Do tej pory dostaliśmy już mnóstwo odświeżeń, z czego wiele zadebiutowało stosunkowo niedawno i to blisko siebie. Mamy The Last of Us Part II Remastered, TLoU Part I (to akurat remake, ale zasada ta sama), Uncharted w zestawie Legacy of Thieves, Spider-Man Remastered na PC, Death Stranding w edycji reżyserskiej, remake Demon’s Souls (którego akurat osobiście bronię, bo jest świetny), Ghost of Tsushima i Until Dawn. W przeciekach przewijały się tytuły takie jak wspomniany Horizon, God of War i remake pierwszego Uncharted. A przecież gracze tak bardzo chcą Bloodborne, którego akurat na złość pewnie nie dostaną…

Jak więc widać – gracze mają pełną rację, aby czuć się nieco oszukanymi. Wszak jest to generacja remasterów i remake’ów. Wszystkie te premiery skutecznie zjadły zapał wielu z nich. Sam nawet nie czuję żadnych emocji, gdy zapowiadane jest odświeżenie tytułu, który nie ma 20 lat na karku. Żeby jednak obronić nieco tę sytuację – sam przyjąłbym z otwartymi ramionami kilka odświeżeń. Killzone czy Resistance aż proszą się o powrót, ale chyba PlayStation woli dostarczać tylko nowe produkcje po raz kolejny.

