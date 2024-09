Horizon Zero Dawn Remastered to nowy remaster od Sony na PlayStation i PC

Seria Horizon – z którą mi osobiście jest niestety nie po drodze – cieszy się gigantycznym uznaniem na całym świecie. Nic dziwnego, że marka doczekała się dwóch odsłon, VR-owego spin-offa, a w planach pozostają inne gry, jak choćby tytuł MMO. No i są też remastery…

Horizon Zero Dawn Remastered wyciekło przez ESRB

Na oficjalnej stronie ESRB – agencji zajmującej się nadawaniem kategorii wiekowych grom wideo w Ameryce Północnej, pojawił się wpis dotyczący projektu “Horizon Zero Dawn Remastered”. To chyba jednoznaczne potwierdzenie, że taka produkcja faktycznie ma trafić na rynek. Tytuł dostał już kategorię wiekową (dla nastolatków), a także i platformy. Gra trafi na PC oraz PS5.

Dokładnego opisu tego, co zawiera tytuł, nie będę tu przytaczał, bo to po prostu dalej to samo, co przed kilkoma laty. Ja wiem, że pierwsze Horizon nie jest dziś aż tak “świeże” jak Forbidden West, ale jednak nadal to przepięknie wyglądająca gra. Jaki cel przyświeca Sony w wydaniu kolejny raz tego samego? I to znowu, bo przecież dostaliśmy już remaster TLoU Part II, Spider-Mana czy remake pierwszego The Last of Us… No dobra, chodzi oczywiście o pieniądze.

Gracze na Reddicie nie są jednak pocieszeni możliwością ogrania ponownie stosunkowo nowej gry. Dominują raczej negatywne opinie w komentarzach. “Współczesny gry AAA są ugotowane” – głosi jeden z komentujących. “Sony nie może być poważne” – mówi inny. “Dobrze widzieć niedostrzeżoną perełkę na współczesnych systemach” – z przekąsem pisze inny.

Projekt wyciekał już wcześniej, ale wygląda na to, że już niebawem dostaniemy oficjalną zapowiedź. Pytanie tylko, czy faktycznie kogoś to ucieszy?

Źródło: Reddit