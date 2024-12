Days Gone Remastered z rychłą zapowiedzią. PlayStation z kolejnym remasterem

Days Gone Remastered jest prawie pewniakiem, ale nowe informacje sugerują, że gra ma doczekać się zapowiedzi najpewniej na The Game Awards 2024.

Czemu piszę, że to “prawie pewniak”? Bo praktycznie wszystkie przecieki i sugestie jeszcze przed oficjalną zapowiedzią idealnie pasują do tego wszystkiego, co działo się przed ujawnieniem Horizon Zero Dawn Remastered.

Days Gone Remastered wkrótce?

Choć twórcy oryginału nigdy nie wybaczyli (i zapewne nigdy nie wybaczą) tego, jak PlayStation potraktowało ich markę, samo Sony być może nieco chętniej patrzy na wykreowane przez Bend Studio postapokaliptyczne uniwersum. Po części może to być kwestia upływu lat i ocieplenia wizerunku gry, a po części wielu fanów wręcz domagających się powrotu do tego świata.

Teraz – niemal identycznie jak przed zapowiedzią odświeżonej pierwszej części serii Horizon – w sieci pojawiają się nowe spekulacje i przecieki. Wielu internautów już wcześniej twierdziło, że Days Gone Remastered faktycznie powstaje. Ponowne zainteresowanie wokół gry może sugerować, że jej zapowiedzi doczekamy się choćby na The Game Awards 2024. Co więcej, dzięki SteamDB dowiedzieliśmy się, że twórcy “grzebią” w pakietach gry na platformie Valve. Wzmożona aktywność sugeruje pewnego rodzaju aktualizację albo nowości.

Ponadto warto zaznaczyć, że samo Days Gone obecnie da się kupić na Steam taniej. Promocja kończy się mniej więcej o tej samej porze, o której odbędzie się TGA 2024. To z kolei sugeruje, że być może Sony zwiększa bazę odbiorców ulepszonej edycji. Kto wie… może będzie darmowa?

Źródło: KitGuru