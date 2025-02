Days Gone Remastered wygląda w zasadzie tak samo jak oryginał. Smutne porównanie graficzne

Dlaczego „smutne”? Głównie dlatego, że mimo dopisania do tytułu „Remastered”, odświeżone Days Gone wcale takie odświeżone nie jest i wygląda podobnie.

Bend Studio ma ostatnio spore kłopoty. Nie dość, że ich tworzona od lat gra-usługa została skasowana, to jeszcze oberwie im się za wydawanie Days Gone Remastered. Gracze już są skrajnie wymęczeni niepotrzebnymi odświeżeniami nowych gier, które nadal wyglądają nieźle. Głośno było o nowej wersji Horizona czy Until Dawn, a na dokładkę dostaniemy jeszcze Days Gone. Jakby tego było mało – nawet względnie drobna opłata za nowości nie obowiązuje dla posiadaczy gry z PS Plus, którzy zmuszeni są do kupienia nowej wersji pełnej gry.

Days Gone Remastered vs Days Gone

Nieodżałowany YouTuber Cycu1 kolejny raz zestawił ze sobą odświeżenie i oryginał. Tym razem jednak skorzystał z materiałów z wersji PC (komputer wyposażony w RTX 4080) i zapowiedzi zremasterowanego wydania. Nie będę oszukiwał ani Was, ani siebie – różnic w zasadzie nie ma. Tak bardzo, że gracze w komentarzach urządzają konkurs na to, kto znajdzie ich najwięcej. Chyba kluczową zmianą jest… pozbycie się krwi na ubraniach w niektórych scenach.

Oprócz tego większych (ani nawet szczególnie widocznych mniejszych) różnic nie ma. Jeśli przypatrzycie się teksturom, oświetleniu, liczbie detali – nic absolutnie nie wskazuje na to, że doszło do jakichkolwiek zmian. Zazwyczaj potrafię odnaleźć choćby cień tego, co poprawiono, ale teraz… no wybaczcie, ale nic nie ma. Zresztą, zobaczcie sami.

Jest to problem o tyle większy, że mówimy o wycenionej na 219 zł nowej premierze na PlayStation 5. Jasne, posiadacze poprzedniej edycji za niewielką opłatą mogą dokupić nowości w remasterze, ale to i tak zmiany o skali DLC, które często twórcy udostępniają za darmo. Dostaniemy kilka nowych trybów, w tym sieczkę z falami wrogów, leczy czy usprawiedliwia to w ogóle sens wydawania takiej edycji? Nie łatwiej było po prostu zaoferować darmowe DLC?

Zawsze istnieje szansa, że Sony bada rynek i naprawdę mogłoby dać zielone światło na Days Gone 2, co byłoby spełnieniem marzeń wielu fanów. Problem jednak w tym, że jeśli remaster nie sprzeda się szczególnie dobrze, to korporacja może uznać, że zainteresowanie marką jest niskie.

