Przyznam, że początkowo miałem wątpliwości, czy aby na pewno Horizon Zero Dawn Remastered ma jakikolwiek sens. Podstawowa gra wciąż wygląda nieźle, dlaczego zatem ją odświeżać? Moje obawy zostały rozwiane przez ostatni materiał Digital Foundry. Tytuł dopiero teraz prezentuje się tak, jak powinien. Gra w wersji na PS5 jest po prostu śliczna!

Horizon Zero Dawn Remastered wygląda bardzo dobrze

Choć wiele osób powątpiewało w zasadność tworzenia remastera pierwszej odsłony serii od Guerilla Games, to mają świetną okazję do zmiany zdania. Horizon Zero Dawn Remastered prezentuje się po prostu świetnie, czego przykładem jest najnowsze porównanie graficzne. Digital Foundry przygotowało materiał rozwiewający nasze wątpliwości. Zresztą, różnice w grafice zobaczycie też na screenach. Kilka zestawień opublikowano m.in. na Reddicie.

Poniżej znajdziecie materiał, w którym eksperci z Digital Foundry analizują technologiczne aspekty nadchodzącego remastera:

Muszę przyznać, że magicy z Nixxes Software wykonali kawał dobrej roboty. Widać jak na dłoni, że w ich przypadku remaster to nie tylko większa rozdzielczość tekstur, ale wielowektorowe dopieszczenie wizualnego aspektu gry. Nadal nie jestem wielkim zwolennikiem odświeżania kilkuletnich gier, ale w tym wypadku chyba im wybaczę. To prezentuje się zwyczajnie świetnie i jest warte tych kilku dolarów na upgrade do wersji PS5, jeżeli posiadacie pudełko z “podstawką”.

Źródło: pushsquare.com