Days Gone Remastered na fali hejtu. Jest kolejny powód do krytyki

Podczas ostatniego pokazu State of Play przedstawiciele japońskiej korporacji Sony oficjalnie zapowiedzieli Days Gone Remastered. Szybko okazało się jednak, że zdecydowanie nie był to strzał w dziesiątkę. W komentarzach pod zwiastunem możemy znaleźć mnóstwo głosów za tym, że remaster Days Gone tak naprawdę nie jest nikomu potrzebny. Społeczność od dłuższego czasu prosi Sony o pełnoprawną kontynuację, a nie odświeżenie. I nie jest to koniec problemów, ponieważ krótko po tym informowaliśmy Was, że jeśli zgarnęliście Days Gone w ramach oferty PlayStation Plus, to i tak będziecie musieli kupić tytuł w pełnej cenie, jeśli będziecie chcieli zagrać w zremasterowaną wersję. W tym przypadku nie zadziała niestety opłata w postaci 10 dolarów za remaster w formie DLC. Trzeba wydać pełne 49,99 dolarów.

Days Gone Remastered bez fizycznego wydania. Dostępna będzie tylko wersja digital

Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że remaster Days Gone zadebiutuje wyłącznie w formie cyfrowej, a więc bez wydania pudełkowego. Choć nie jest to tak dużym problemem jak chociażby wspomniany haczyk związany z PlayStation Plus, tak fani fizycznych wydań mogą być zawiedzeni. Sony nigdzie nie poruszyło tematu, więc nie wiemy, dlaczego zdecydowano się wydanie „digital-only„. Jeżeli więc liczyliście na postawienie pudełka od remastera Days Gone na swojej kolekcjonerskiej półce, musicie obejść się smakiem.

Warto przypomnieć, że zremasterowana wersja Days Gone ma zadebiutować 25 kwietnia 2025 roku na PC oraz konsolach PS5. W ramach odświeżenia otrzymamy nowe tryby rozgrywki w postaci Horde Assault oraz Permadeath Mode. Ponadto na premierę pojawi się jeszcze jeden, trzeci tryb: Speedrun Mode. Remaster oznacza też ulepszony Photo Mode. Posiadacze oryginalnego Days Gone na PS4 będą mogli skorzystać ze wspomnianego wcześniej ulepszenia za 10 dolarów. Trwa aktualnie przedsprzedaż.

