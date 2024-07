Nowy Cyberpunk ma zachwycić grafiką. CD Projekt RED mierzy wysoko

Już pierwsza część futurystycznego RPG-a od polskiego CD Projekt RED była w stanie zachwycić. Przez specjalistów została nawet uznana najlepiej wyglądającą grę swego czasu. Kontynuacja może przesunąć te granice.

Cyberpunk 2077 Orion z zachwycającą grafiką

Plotek, spekulacji i domysłów o powstającym w bostońskim oddziale firmy Cyberpunk 2077 Orion jest już sporo. To, co wiemy na pewno, to fakt, że gra opierać się będzie na Unreal Engine 5. Deweloperzy porzucili już autorski silnik REDEngine, opierając się na technologii Epic Games. Po części to dobra wiadomość, bo zmiana ta powinna przełożyć się na większy komfort i wydajność pracy, jednocześnie nadal oferując iście next-genową oprawę.

W sieci pojawiły się nowe oferty pracy w bostońskich oddziale studia. Twórcy szukają do pomocy starszego artystę środowiska. Pracownik ma odpowiadać za “budowanie niesamowitych światów, w których gracze będą mogli się zanurzyć” za pomocą “wysokiej jakości modeli 3D” i “fotorealistycznych tekstur”.

Wcześniej, w marcu bieżącego roku, studio opublikowało inne ogłoszenie potwierdzające, że deweloperzy mieszą wysoko pod kątem grafiki. Wtedy poszukiwano głównego artystę przerywników filmowych. Miałby on upewnić się, że Cyberpunk 2077 Orion prezentować się będzie niczym połączenie filmu z grą wideo. Już pierwsza część radziła sobie świetnie z oprawą. Teraz przynajmniej wiemy, że kontynuacja ma szansę na przebicie dotychczasowych dzieł twórców.

Oczywiście nie ma w tym wszystkim żadnego zaskoczenia – wszak to normalne, że powstająca wysokobudżetowa gra ma zamiar przełamać granicę. Szczególnie że mówimy o tytule, który najpewniej zadebiutuje dopiero na następnej generacji urządzeń.

