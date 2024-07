Cyberpunk 2 poruszy najcięższe tematy. Gra nie ucieknie od bezdomności i nie tylko

Nowy Cyberpunk 2 poruszy najcięższe tematy

Od poważnych gier dla dorosłych oczekujemy nie tylko bezprecedensowej walki czy dialogów niestroniących od przekleństw i innych. Taka produkcja może (i często powinna) poruszać najcięższe i trudne tematy dotyczące naszego społeczeństwa. A właśnie to będzie mieć miejsce w kolejnej odsłonie Cyberpunka od CD Projekt RED. Deweloperzy w swoim najnowszym podcaście zdradzili nieco informacji na temat tego, co zostanie uwiecznione w grze i jakich aspektów będzie dotyczyć.

Ich zdaniem, społeczeństwo w pewnych sprawach posunęło się za daleko. Wymieniono tu choćby kryzys bezdomności czy narastające rozwarstwienie społeczne. Pierwsza część gry jedynie “liznęła” niektórych tematów, podczas gdy faktycznie dystopijna wizja przyszłości nie została wystarczająco uwypuklona. To jeden z elementów, który zostanie poprawiony w Cyberpunk 2, który już teraz jest w fazie produkcji. A odpowiada za niego studio firmy w amerykańskim Bostonie.

A skoro o amerykańskich deweloperach mowa, to również sama gra ma być bardziej “amerykańska”. O tym pisaliśmy niedawno, informując, że tytuł będzie stworzony bardziej autentycznie, poprzez dopasowanie go do realiów panujących za oceanem. Mowa w tym wypadku na przykład o lepszym odzwierciedleniu ulic, infrastruktury i nie tylko. Wychodzi na to, że pod uwagę wzięto też bardziej problematyczne kwestie związane z problemami trawiącymi społeczeństwo.

Źródło: YouTube