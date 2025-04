Assassin’s Creed Shadows sprzedaje się… najlepiej. Gra na pierwszym miejscu w rankingu

Brytyjskie zestawienie sprzedaży gier pudełkowych ponownie należy do Assassin’s Creed Shadows, który drugi tydzień z rzędu zajmuje pierwsze miejsce. Co ciekawe, aż 84% sprzedanych egzemplarzy to wersja na PlayStation 5 – konsole Sony królują na wyspach. Tak samo jak i gra, która jeszcze przed premierą budziła sporo kontrowersji. Niesłusznie?