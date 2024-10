Mówiło się, że opóźnienie premiery Assassin’s Creed Shadows jest spowodowane m.in. zapowiedzią gry Ghost of Yotei. Tak naprawdę, Ubisoft miał wiele powodów do przesunięcia daty wydania. W sieci pojawiła się spora publikacja, która zebrała wszystkie argumenty prowadzące wydawcę do takiej decyzji. W dużym skrócie, wydanie gry w listopadzie byłoby katastrofą.

Assassin’s Creed Shadows opóźnione – oto powody

Przyznam szczerze, że nie chciałbym znaleźć się na miejscu osób decyzyjnych w Ubisofcie, zwłaszcza w ostatnim czasie. Bardzo słaba sprzedaż Star Wars Outlaws, genialnie przyjęcie zapowiedzi Ghost of Yotei przez graczy, a do tego nadchodząca premiera Assassin’s Creed Shadows, które zebrało więcej hejtu, niż hype’u — co zrobić w takiej sytuacji? Najważniejszą decyzją było przesunięcie premiery nowej odsłony przygód asasynów, która ma nas zabrać do Japonii. Ale co konkretnie sprawiło, że gra nie pojawi się w tym roku na rynku? Okazuje sie, że jej listopadowa premiera byłaby katastrofą.

Serwis insider-gaming.com dość konkretnie zebrał wszystkie informacje na temat gry, a także to, co działo się wewnątrz studia deweloperskiego. Okazuje się, że przynajmniej kilku deweloperów od wielu miesięcy naciskało na opóźnienie premiery. Gra miała nie być jeszcze w stanie nadającym się do bezproblemowego wydania i wciąż wymaga wielu szlifów. Ba, odpowiedniego przygotowania wymaga też cały aspekt “japoński”, który wkurzył nawet graczy na dalekim wschodzie. Co jednak istotne, to wbrew plotkom, Yasuke nie zostanie usunięty — nadal będzie jednym z bohaterów gry.

Jakich rzeczy dowiedzieliśmy się z publikacji? Oto najważniejsze informacje o przesunięciu premiery Assassin’s Creed Shadows:

Słaba sprzedaż Star Wars Outlaws – to wywołało duży alarm w Ubisofcie i zmusiło firmę do reorganizacji swoich planów;

– to wywołało duży alarm w Ubisofcie i zmusiło firmę do reorganizacji swoich planów; Naprawa błędów historycznych – Yasuke nadal będzie w grze, ale deweloperzy sprawdzają wszystkie aspekty historyczne, ich poprawność i chcą; uniknąć nieścisłości czy błędów, które mogą spotkać się z dezaprobatą graczy. Gra ma być osadzona w realiach historycznych, ale nadal zachowywać swój własny charakter;

– Yasuke nadal będzie w grze, ale deweloperzy sprawdzają wszystkie aspekty historyczne, ich poprawność i chcą; uniknąć nieścisłości czy błędów, które mogą spotkać się z dezaprobatą graczy. Gra ma być osadzona w realiach historycznych, ale nadal zachowywać swój własny charakter; Eksperci historyczni zostali włączeni do projektu zbyt późno, przez co gra spotkała się z krytyką graczy i nie tylko;

zostali włączeni do projektu zbyt późno, przez co gra spotkała się z krytyką graczy i nie tylko; Błędy i poprawki – gra nie jest w momencie, w którym powinna być przed premierą. Wiele mechanik musi zostać poprawionych;

– gra nie jest w momencie, w którym powinna być przed premierą. Wiele mechanik musi zostać poprawionych; Deweloperzy narzekają na to, że firma ich nie słucha i prowadzi działania bez dialogu z osobami tworzącymi grę;

Dadzą radę? Zapowiada się ciężko…

Możemy zatem śmiało stwierdzić, że o problemach gry wiedziano już dawno. A przynajmniej informowali o nich deweloperzy, których Ubisoft niekoniecznie chciał słuchać. Swoją drogą, dość zaskakujący jest fakt późnego dołączenia ekspertów historycznych do zespołu. Jak widać, wielu graczy szybko wyłapało błędy i nieścisłości, za co grze oberwało się na długo przed premierą. To dziwne, bo przecież marka Assassin’s Creed od początku słynęła z mocnego osadzenia w historycznych realiach. Tak naprawdę dopiero przy Shadows wywołała się aż tak duża burza.

Jak myślicie, czy uda im się przygotować grę do opóźnionej premiery? Wydaje się, że do naprawy pozostało naprawdę wiele elementów…

