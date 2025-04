Jeszcze jedna gra Assassin’s Creed w 2025 roku? Może być darmowa i… kontrowersyjna

Patrząc na wszystkie zebrane do tej pory przecieki o Assassin’s Creed Invictus, gra może być wielce kontrowersyjna, ale przynajmniej trafi do nas w tym roku.

Assassin’s Creed Shadows okazało się „okej”, choć zależy dla kogo. Oceny zebrała różne, choć w większości spodobała się krytykom i graczom, mimo głośnych kontrowersji. Sprzedaje się również świetnie, lecz najwyraźniej i to nie jest w stanie uratować Ubisoftu, który ma inne plany na wyjście w kłopotów. Tak czy inaczej firma nie zwalnia tempa. Jakiś czas temu obiecała większą regularność w wydawaniu nowych gier spod szyldu AC i tak właśnie ma być.

Assassin’s Creed Invictus w 2025 roku?

​Według najnowszych informacji przekazanych przez nieodżałowanego insidera Toma Hendersona, premiera Assassin’s Creed Invictus może nastąpić jeszcze w tym roku. Henderson sugeruje, że zarówno Invictus, jak i remake Assassin’s Creed IV: Black Flag (kodowo nazwany Obsidian) zostaną wydane na platformie Assassin’s Creed Infinity (swoistym hubie dla przyszłych gier serii od wydania AC Shadows) przed premierą AC Hexe.

Invictus to nadchodząca odsłona serii, koncentrująca się na rozgrywce wieloosobowej. Gra ma oferować tryb dla 16 graczy, rywalizujących w rundach inspirowanych formatem znanym z… Fall Guys. No co? Pisałem, że to idiotyczny pomysł. Wśród dostępnych trybów znajdą się m.in. Team Deathmatch, free-for-all oraz wyścigi do określonych punktów na mapie. Areny mają być inspirowane lokacjami z poprzednich części serii, takimi jak Bagdad z AC Mirage czy Japonia z AC Shadows. To oczywiście nadal tylko plotki.

Deweloperzy już wcześniej przyznali, że gra może być dystrybuowana w formule free-to-play, ale decyzja nie została podjęta. Sam jednak nie widzę dla niej przyszłości, jeśli ktoś kazałby graczom za to płacić. Ale wiadomo – to tylko przecieki. Może się okaże, że multiplayerowa część serii ma sens i stanie się nowym hitem? To byłoby zdecydowanie dobre dla Ubisoftu, które nie radzi sobie z grami-usługami.

