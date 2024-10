Ubisoft najwyraźniej spostrzegł swój błąd, ale sytuacja jest co najmniej dziwaczna. Żaden historyczny ekspert od Assassin’s Creed: Shadows nie zwrócił na to uwagi?

Gracze na Reddicie spekulują, że Ubisoft musiał nieźle dać się oszukać rzekomym “historykom”, którzy brali udział w pracach nad nową częścią Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed Shadows znów kontrowersyjne

Nie ma sensu znów wdawać się w historyczne i kulturowe dywagacje na temat Assassin’s Creed Shadows, które budzi chyba jedna z największych kontrowersji w całej historii popularnej serii Ubisoftu. Nie da się jednak tego ominąć przy tym temacie. Firma PureArts informuje swoich klientów o wycofaniu ze sprzedaży kolekcjonerskiej figurki z gry, stworzonej w ramach współpracy z Ubisoftem.

Figurka przeznaczona dla fanów ukazuje nam dwójkę paskudnych protagonistów gry; nie no, serio, nie jest to ładny design. Na ich tle – jednonoga brama Tori. I to właśnie dziwne ukazanie symbolicznej bramy do zaświatów wywołało tak wielkie kontrowersje, że po prostu zrezygnowano z pomysłu dystrybucji. Teraz gracze, którzy mimo wszystko zdecydowali się na zakup przedmiotu, raczej nigdy go nie otrzymają.

An important update regarding the Qlectors Assassin's Creed Shadows Yasuke & Naoe. pic.twitter.com/v0tXb00dnj — PUREARTS (@PureArtsLimited) October 15, 2024

PureArts informuje, że na skutek “nieczułego projektu” figurka nie trafi do klientów. Wszystko przez bramę Tori, którą zdecydowano się ukazać wyłącznie na jednej “nodze”, choć klasycznie stoją na dwóch. Historycznie w Japonii takie ukazanie symbolicznego obiektu nawiązuje do jednonogiej bramy Tori w Nagasaki, której druga noga została zniszczona przez zrzucenie bomby atomowej w 1945 roku. Współcześnie stanowi niejako alegorię całego kraju, do połowy zniszczonego koszmarnymi wydarzeniami.

Najbardziej w tym wszystkim zaskakuje fakt, że ani Ubisoft, ani PureArts najpewniej nie wiedzieli o tym, co ukazują na figurce. Skoro przy grze współpracują japońscy historycy, czemu nikt nikomu o tym nie powiedział?

