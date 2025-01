120 gier Steam jak za darmo. Najlepsze promocje po 4 zł

Sprawdzamy, jakie tanie gry Steam możemy zgarnąć w cenie po 4 zł z groszami, zatem niemal jak za darmo. Jest tego zatrzęsienie, a my wybraliśmy najlepsze promocje, które kuszą nie tylko ceną, ale i jakością. Proponujemy grubo ponad 100 tytułów, w tym znane i lubiane serie jak LEGO, Tomb Raider i Star Wars. Będzie również sporo niespodzianek w postacie mało znanych, ale naprawdę dobrych produkcji niezależnych.

Nie masz w co grać na weekend, a w portfelu same drobniaki? Albo możesz sprawdzić polecane gry za darmo, albo wyciągnąć 4 zł, by mieć fajną i tanią grę na Steam. Dzisiaj wybraliśmy dokładnie 120 tytułów z różnych gatunków. Są wyścigi, horrory, gry RPG, strategie, bijatyki, przygodówki, platformówki i co tam sobie jeszcze wymarzysz.

To kolejne już zestawienie promocji, jakie dla Was stworzyliśmy w tym miesiącu. Wcześniej proponowaliśmy m.in.:

Wszystkie tanie gry na Steam proponuje w promocji zaufany i sprawdzony sklep Instant Gaming. Możemy w nim zapłacić np. BLIK-iem i od razu odebrać klucze na zamówione tytuły. Łatwo, szybko i sprawnie.

Tanie gry na Steam. 120 tytułów w promocji po 4 zł z groszami (część 1)

Kolejne gry pod materiałem wideo

Trzeba przyznać, że już pierwsza 60. robi wrażenie. W pierwszej połowie zestawienia promocji wyróżniliśmy symbolem serduszka 28 tytułów i wcale nie jest to przesadą, ponieważ zasługują one na dużą uwagę. To m.in. gry z serii LEGO, którą zapewne dobrze znacie. Jeśli brakuje Wam do kolekcji np. tytułów z Batmanem, tutaj znajdziecie całą trylogię. Poniżej znajdziecie natomiast 3 mało znane gry na Steam i może akurat przypadną Wam do gustu i zaspokoją głód grania na najbliższy weekend.

Remnant Records

Zacznijmy od czegoś strasznego, czyli od Remnant Records, które jest detektywistycznym horrorem. Możemy zagrać samemu lub w cztery osoby, zatem to również świetny tytuł do kooperacji ze znajomymi. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie egzorcyzmów na przeróżnych duchach, które różnią się nie tylko wyglądem, ale i zachowaniem. Żeby odesłać je w nicość, musimy najpierw zebrać informacje o danym stworze, przeszukując stare i mroczne domostwo. Fajne jest to, że kolejne misje są generowane proceduralnie, więc za każdym razem dostajemy nieco inna historię. Możemy też wybrać sobie postać, która ma określone umiejętności, np. ochroniarz sprawnie wyważy drzwi, a medium może się komunikować ze światem umarłych.

Dread Templar

Dread Templar to natomiast szybka, hardcore’owa, oldschoolowa gra FPS, łącząca klasyczne strzelanki z lat 90. i nowoczesne elementy FPS. Gra jest mega szybka i rozległa, ponieważ oferuje aż 25 zróżnicowanych poziomów pełnych sekretów i tajnych lokacji. Deweloperzy ukryli przed nami 170 sekretów i dali do rozwiązania ponad 20 trudnych zagadek, zatem oprócz strzelania będzie sporo główkowania. Dochodzi do tego ponad 10 typów demonicznych przeciwników, 9 różnych bossów i ponad 10 broni, od mieczy po broń palną. Na koniec tej wyliczanki wspomnijmy o 100 różnych ulepszeniach, które zrobią z naszego bohatera prawdziwą maszynę do miażdżenia demonów.

Lost Eidolons

Zmieniamy teraz klimaty na średniowieczne, proponując Lost Eidolons, czyli turową taktyczną grę RPG z filmową narracją. Fabuła została osadzona w chylącym się ku upadkowi imperium rozdartym wojną domową, a my wcielamy się w rolę kapitana najemników i ruszamy ze swoją drużyną do epickiej bitwy. Będziemy oblegać ogromne zamki, wypruwać wnętrzności przebiegłych bossów o unikalnych umiejętnościach i stawiać czoła potężnym potworom.

Zobacz kolejne 60 tanich gier Steam po 4 zł na drugiej stronie.