41 strzelanek na Steam do 10 zł. Świetne FPS-y już od 4 zł

Zapraszamy na tanie gry na Steam z gatunku strzelanek. Wybraliśmy ponad 40 tytułów w promocji, a ceny zaczynają cię od 4 zł z groszami. Każda gra nie kosztuje więcej niż “dyszkę”.

[Aktualizacja] – 21 stycznia 2025

Zobaczcie, jakie tanie gry na Steam można dostać w cenie do 10 zł. Zaktualizowaliśmy ceny w naszym zestawieniu promocji i sprawdziliśmy dostępność tytułów. Zapraszamy zatem na wielkie zakupy za małą kasę!

[Oryginalna treść]

Pora na kolejne wielkie zestawienie tanich gier Steam, które gwarantują dobrą zabawę za niską cenę. Tym razem wzięliśmy pod lupę gatunek strzelanek, ale potraktowaliśmy sprawę szerzej, zatem możesz liczyć na typowe FPS-y czy te z zabarwieniem RPG, taktyki oraz wielkiej przygody. Będziemy strzelać do zombiaków i mutantów w postapokaliptycznych światach, wskoczymy do okopów I wojny światowej, zobaczymy przyszłość pełną złowrogich robotów, albo cofniemy się w przeszłość, by stanąć do walki jako rewolwerowiec na Dzikim Zachodzie.

Wszystkie tanie gry na PC kupimy w formie kluczy Steam, które oferuje w promocji Instant Gaming, czyli sprawdzony i rzetelny sklep godny zaufania. Po dokonaniu płatności, np. przez BLIK, od razu otrzymasz klucze do aktywowania na Steam.

Tanie gry Steam, w których nastrzelasz się do upadłego (część 1)

Jeśli macie około “piątala” do wydania, możecie już nieźle zaszaleć. W tej cenie kupimy kilka kapitalnych strzelanek, w tym niesamowicie szybkie BPM: Bullets Per Minute oraz wojenne Beyond The Wire. Zachęcamy również postrzelać z łuku w jednej z nowszych gier zestawienia, czyli Blacktail z 2022 roku. Nie pożałujecie, jeśli lubicie słowiańskie legendy i mocną dawkę RPG.

Blacktail

Choć nie jest to typowa strzelanka, właśnie od niej rozpoczynamy polecane gry z dzisiejszych promocji. Blacktail to w zasadzie przygodowa gra RPG z mnóstwem strzelania, ale jak wspomnieliśmy, gatunek shooterów traktujemy tutaj dosyć szeroko. Kto wyłoży 4 zł z groszami, pozna mroczną przygodę Baby Yagi, będzie przemierzał niesamowicie piękny świat i posługiwał się łukiem, by likwidować przeciwników. Gra jest bajeczna i bardzo tania, więc można brać bez wahania.

BPM: Bullets Per Minute

Kto nadąsał się widząc Blacktail w zestawieniu strzelanek, niech spuści parę naparzając ołowiem w rasowym FPS-ie BPM: Bullets Per Minute. Tutaj kule latają tak często, że ciężko czasem ogarnąć, co dzieje się na ekranie. Gra została wzbogacona o elementy rytmiczne oraz roguelike, a my wcielamy się w walkirię, której zadaniem jest obrona Asgardu przed najeźdźcami z Helheimu.

Beyond The Wire

Żeby nakarmić wszystkie gusta, polecamy teraz wojenną grę Beyond The Wire, która jest stawiającą na realizm wieloosobową strzelanką osadzoną w realiach I wojny światowej. Trafiamy na front zachodni w latach 1914-1918, gdzie walczymy w trybie 50 na 50. Cel jest jasny – pokonać przeciwną drużynę, a zrobimy to tylko wtedy, gdy będziemy współpracować z “naszymi”. Potyczki są w pełni taktyczne, zatem ważne jest dosłownie wszystko. Nawet to, jak długo przeładowuje się dany model broni. Do dyspozycji mamy sporo oręża – od karabinów maszynowych, przez pistolety, po snajperki. Jest również bagnet.

Kolejne tanie FPS-y i strzelanki na Steam na drugiej stronie tekstu.