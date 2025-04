Piękne widoki i wyjątkowy klimat. Twórca rozdaje swój tytuł zupełnie za darmo

Wystarczyć udać się na itch.io, aby zdobyć kolejny prezent wprost od twórcy! The Lost Condor to gra za darmo, za którą normalnie trzeba płacić.

Od razu zaznaczę na samym wstępie, że nie jest to gra w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nie ma tu żadnego celu, żadnych przeszkód czy w ogóle czegokolwiek interaktywnego. To jednak wykreowane z dbałością o detale cyfrowe muzeum, w którym trafimy do Machu Picchu, jednego z najlepiej kojarzonych starożytnych kolebek cywilizacji.

Gra jest dostępna całkowicie za darmo na itch.io, więc każdy może ją pobrać i sprawdzić bez żadnych opłat. Wystarczy wejść na stronę projektu, kliknąć „Pobierz lub przypisz do konta”, a pliki od razu trafią na dysk. Twórcy udostępniają tytuł w formule „zapłać, ile chcesz”, co oznacza, że można go zdobyć bez płacenia, ale jeśli ktoś chce wesprzeć dewelopera, zawsze ma taką możliwość.

Dodatkowo dostępne jest także cyfrowe zwiedzanie Stonehenge, które twórca wydał w formie osobnego dema. To jest na szczęście dostępne bez opłat zawsze, więc nie musicie się spieszyć. The Lost Condor normalnie kosztuje 4 dolary. Nie jest to może drogi projekt, ale to zawsze kilkanaście złotych w Waszej kieszeni.

Źródło: itch.io