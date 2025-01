69 horrorów na Steam w promocji. Tanie gry od 4 do 15 zł

Horrory, po których nie będziesz spać po nocach, mroczne przygody wypełnione akcją, ale też z zabarwieniem RPG, roguelike, a nawet z przymrużeniem oka. Oto najlepsze tanie gry w klimacie grozy, które możesz mieć na Steam. Zebraliśmy 69 strasznych promocji, a za każdą grę zapłacisz od 4 do niecałych 15 zł.

Zapraszamy na wielkie zestawienie horrorów na Steam w promocji. Czeka Was podróż przez najmroczniejsze zakamarki ludzkiego umysłu, szalone wizje, spotkanie z samym diabłem oraz paniczna ucieczka przed nieznanym.

Każdy, kto się lubi bać, znajdzie coś właściwego dla siebie. Nieważne, czy szukasz dużej gry AAA, czy też może mniejszych tytułów w stylu retro. Prezentujemy szeroki wybór, a co najciekawsze, znaleźliśmy sporo mało znanych horrorów, zatem to dobra okazja, by uzupełnić swoją bibliotekę o coś nowego.

Klucze Steam oferuje w promocji zaufany i sprawdzony sklep Instant Gaming, więc możecie robić zakupy bez obaw i płacić np. przez BLIK. Każda gra jest tania, często oszczędzamy grubo ponad 100 zł w porównaniu do tego, ile należałoby wydać bezpośrednio na Steam. Kto więc boi się przepłacać, niech przegląda wszystkie horrory na PC w promocji.

Tanie gry na Steam. 69 horrorów w promocji (część 1)

Spośród przedstawionych tytułów, choć to dopiero pierwsza część wszystkich promocji, które dla Was przyszykowaliśmy, polecamy trzy naprawdę straszne tytuły, a każdy jest z nieco “innej beczki”.

Maid of Sker

Maid of Sker jest pierwszoosobowym survival horrorem inspirowanym znaną w Walii historią Elizabeth Williams i hotelu Sker House. Zamiast strzelać do wszystkiego co się rusza, będziemy tutaj unikać wrogów i starać się wciągać ich w pułapki. Gra trzyma w napięciu, a kolejnym przejściom sprzyja nieliniowa fabuła, która może nas doprowadzić do jednego z kilku zakończeń.

Outlast 2

Outlast 2 jest jednym z najstraszniejszych horrorów, które powstały, więc trzeba mieć mocne nerwy, jeśli zamierzamy zagrać. Swego czasu po premierze, twórcy dla żartu sprzedawali nawet specjalne wydanie z pieluchą w pakiecie, żebyśmy się nie obsr@#* przy samotnej zabawie późną nocą.

Them and Us

Them and Us polecamy natomiast osobom zakochanym w serii Resident Evil. Gra czerpie wiele pomysłów ze znanej serii od Capcom, ale daje też coś od siebie i oferuje przede wszystkim satysfakcjonujący gameplay na wysokim poziomie. Mało znany tytuł, lecz zdecydowanie warty posiadania w swojej bibliotece na Steam.

Kolejne 23 tanie horrory na Steam na drugiej stronie.