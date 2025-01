30 tanich wyścigów na Steam do 8 zł. Prawie jak gry za darmo

Zapraszamy wszystkich fanów prędkości, wybuchów i adrenaliny, by wyruszyli z nami w trasę z 30 tanimi wyścigami na Steam, które można szarpnąć w promocji po kilka złotych.

Szkoda, że wśród opisywanych przez nas codziennie gier za darmo znajduje się tak mało wyścigów. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jakie tanie gry wyścigowe możemy mieć na Steam “prawie za darmo”, bo umówmy się, że wydatek 4 zł czy 8 zł to w obecnych czasach kwota, za którą nawet masła nie kupimy. A jak się okazuje, we wspomnianym przedziale cenowym drzemie wielooktanowa moc, ryk silników pod maską i kilometry tras, które na nas czekają.

Zatem zobaczcie tanie wyścigi na Steam, a jest ich równo trzydzieści, które zadowolą zarówno fanów klasycznych symulatorów stawiających na realizm, jak i totalnie oderwanych orz rzeczywistości gier arcade. W naszym zestawieniu nie zabrakło tytułów, w których liczy się również strzelanie do rywali, spychanie ich z trasy czy też… kombinowanie, by nie odpadła nam głowa (tutaj myślimy o zwariowanym Guts and Glory). Będzie też futurystycznie, a nawet w klimacie Gwiezdnych Wojen. Przy okazji spójrzcie na taniutki remaster kultowego FPS-a ze świata Star Wars za 19 zł zamiast 138 zł.

Promocje na wszystkie wyścigi wybraliśmy z oferty Instant Gaming, ponieważ jest tam tanio, jest to sprawdzony sklep i można płacić np. przez BLIK, a wygoda zawsze się liczy.

Tanie wyścigi na Steam. Które warto mieć w swojej bibliotece?

Na początek polecamy trzy gry wyścigowe, które mało się zestarzały i dodatkowo są świetnie oceniane. Oczywiście możecie mieć inne gusta i wsiąść do innego auta, ale prowadzenia tej trójki na pewno nie pożałujecie.

Automobilista (średnia ocen – 89/100)

Automobilista będzie dobrym wyborem dla fanów realistycznych symulatorów i pozwoli nam zasiąść w szerokim spektrum przeróżnych pojazdów. Możemy z wyścigu na wyścig przesiąść się ze zwykłego gokarta do potwora, skrywającego pod maską 800 KM. Znajdziemy tutaj dokładnie odwzorowaną fizykę pojazdów i ich zachowania na torze. Przykładowo, samochody o dużej sile docisku stworzą aerodynamiczny tunel dla tych, którzy będą za nimi podążać. Pościgamy się w różnych warunkach od świtu do zmierzchu, nie zabraknie też przejazdów nocą.

Inertial Drift (średnia ocen – 86/100)

Bardziej zwariowana jazda czeka nas natomiast w Inertial Drift, czyli grze wyścigowej traktującej o driftingu. Tym, co wyróżnia ten tytuł, jest mechanika sterowania autem, co czynimy przy użyciu dwóch gałek analogowych. Lewy drążek służy do kierowania, podczas gdy prawy drążek zapewnia niezależną kontrolę nad driftem. Jak podkreśla deweloper, jest to system intuicyjny dla nowych graczy i wyjątkowo wymagający dla profesjonalistów. Do wyboru mamy 16 samochodów, z których każdy to zupełnie inna bestia, z unikalnymi cechami do opanowania. W grze znajdziemy też 7 różnych trybów rozgrywki i wiele tras, od wielkich miast, przez nadmorskie zachody słońca po ośnieżone górskie szczyty. Oprawę graficzna utrzymano w neonowym klimacie lat 90.

Crashday Redline Edition (średnia ocen – 86/100)

Jeśli samo jeżdżenie to dla Ciebie za mało, może by tak uzbroić swój samochód w duże działa dopiero ruszyć na trasę? Crashday Redline Edition to jedne z najlepszych “uzbrojonych wyścigów”, gdzie znajdziemy 36 torów oraz 12 różnych pojazdów. Każdy prowadzi się inaczej, a wybierać możemy od samochodów miejskich i ciężkich pojazdów off-road’owych po szybkie sportowe fury.

