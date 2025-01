Promocja na hity Steam. Oto 30 „przytłaczająco pozytywnych” bestsellerów

Jakie są najlepsze gry na Steam i gdzie kupić je taniej, czyli w promocji? Postanowiliśmy to sprawdzić, wybierając dla Was 30 niezaprzeczalnych hitów, z których każdy posiada “przytłaczająco pozytywne” recenzje na Steam. Czasem są to duże i znane gry AAA, a czasem małe indyki i możecie się zdziwić, że tysiące osób nie może się od nich oderwać. No cóż, po prostu są mega fajne, więc warto je mieć w swojej bibliotece.

Często polecamy Wam tanie gry Steam i zazwyczaj przyjmujemy jakiś maksymalny pułap cenowy, np. gry do 10 zł, z którego wyszukujemy najciekawsze propozycje z danego gatunku. Dzięki temu mogliście skorzystać w tym miesiącu z promocji na udane strzelanki, gry RPG czy wyścigi.

Dzisiaj będzie trochę inaczej, bo zamiast wybierać gry wedle ceny, wybraliśmy je kierując się wszystkimi recenzjami, które gracze wystawili poszczególnym tytułom. Tak powstała lista 30 bestsellerów Steam, które możecie kupić taniej w formie kluczy, które oferuje Instant Gaming. To rzetelny i sprawdzony przez nas wielokrotnie sklep, w którym zapłacisz np. poprzez BLIK i od razu otrzymasz klucz, który następnie należy aktywować na Steam.

Każda gra posiada oceny “wystrzelone w kosmos”, czyli niemal 10/10. Znajdziemy tutaj zarówno współczesne nowości w postaci Teardown, Metal: Hellsinger, Goat Simulator 3 czy Sonic x Shadow Generations. Będą też kultowe już i starsze pozycje, jak Terraria, RimWorld i wiele tytułów, o których istnieniu nawet nie wiedzieliście. A warto się im przyjrzeć, skoro tysiące osób jest nimi zachwyconych.

Bestsellery Steam w promocji.

30 hitów z ocenami 95/100 lub wyższymi (część 1)

Skoro ogarnęliście wzrokiem pierwsze 15 z proponowanych hitów Steam, na pewno coś wpadło Wam w oko. A jeśli nie, to postaramy się pomóc, przedstawiając 3 największe gry z tej części zestawienia promocji. Mamy tutaj kapitalną strategię w postaci Civilization V oraz dwa FPS-y, czyli mniej znany Metal: Hellsinger oraz kapitalny DOOM z 2016 roku.

Metal: Hellsinger

Metal: Hellsinger miał swoją premierę w 2022 roku i od tego czasu zebrał ponad 12,5 tys. opinii na Steam. Średnia z recenzji oczywiście wymiata, wynosząc 96/100. To rytmiczna strzelanka FPS prowadząca nas przez osiem Piekieł. Wcielamy się w Niewiadomą, która jest po części demonem, a po części człowiekiem. Rozgrywka polega na strzelaniu do taktu heavy metalowej muzyki, lecz oprócz prucia ołowiem poznamy mroczną historię, w której narratorem jest Troy Baker, amerykański aktor dubbingowy znany z Uncharted 4: Kres Złodzieja czy obu odsłon The Last of Us.

Sid Meier’s Civilization V

Każdy fan gier strategicznych zna “Cywilizację”, a piąta odsłona z 2010 roku jest jedną z najlepszych odsłon, jakie mieliśmy okazję zobaczyć na naszych komputerach PC. Sid Meier’s Civilization V posiada na Steam ponad 122 tys. recenzji od graczy, a średnia ocen wynosi 95/100. Nie trzeba zatem mówić, że jest to obowiązkowa pozycja dla miłośników gatunku, którzy mogą zostać władcą świata, ustanawiając i prowadząc wybraną cywilizację od zarania dziejów do ery kosmicznej. Będziemy toczyć epickie wojny, zajmować się dyplomacją, odkrywać nowe technologie i budować najpotężniejsze imperium, jakie kiedykolwiek znał świat.

DOOM

Król FPS-ów powrócił w 2016 roku i był to powrót niezwykle udany. Świadczy o tym blisko 135 tys. recenzji na Steam ze średnią ocen 95/100. DOOM rozwala system kapitalna rozgrywką pełną mroku, dynamiki oraz brutalności. Na graczy czeka horda demonów do zlikwidowania, która panoszy się po terenie ośrodka badawczego Union Aerospace Corporation na Marsie. Wciealmy się w osamotnionego żołnierza, który ma jeden cel – zlikwidować wszystkich wrogów.

Na drugiej stronie kolejne 15 bestsellerów Steam w promocji.