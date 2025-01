Xbox prawie się zamknął w 2021 roku. “Większość rynku nie chce Game Passa” – obawiają się analitycy

Co jak co, ale Xbox Game Pass to i tak fantastyczna subskrypcja pełna hitowych gier, w tym największych premier first-party. Oczywiście oczekiwania Microsoftu to już zupełnie inna kwestia, ale dla wielu graczy to nadal świetna okazja, aby ograć taniej najnowsze produkcje.

Xbox prawie się zamknął, z XGP ma problem – raport

Microsoft już dawno postanowił przejść na model biznesu subskrypcyjnego, choć nie oznacza to oczywiście, że firma nie będzie nadal zajmowała się produkcją konsol czy gier. O to akurat nie ma się co martwić. Gigant z Redmond rzekomo przymierza się do opracowania własnego handhelda. Cały czas trwają również prace nad pełnoprawną, kolejną generacją sprzętu do grania. No i firma otwiera się przecież na konkurencję.

Tym samym najnowszy raport od The Information (za ResetEra) wskazuje na gigantyczne problemy, z jakimi mierzył się Microsoft. Prezes korporacji, Satya Nadella, miał przyznać się przynajmniej dwóm osobom, że miał dwa wyjścia. Albo w 2021 roku zamknąłby dział gier kompletnie, czyli Xbox przestałby istnieć, albo znalazły sposób na popularyzację abonamentu Xbox Game Pass. Wybrał to drugie, dlatego też dział gamingowy firmy nadal istnieje, a XGP trafia do kolejnych graczy. Wynikiem tego m.in. przejęcie Activision Blizzard czy Bethesdy.

Problem w tym, że liczby nadal nie powalają i Xbox Game Pass ma swoje problemy. Microsoft rzekomo chce osiągnąć próg 100 milionów subskrybentów do 2030 roku, ale wydaje się to praktycznie niemożliwe. Firma musiałaby przez 5 lat potroić liczbę odbiorców subskrypcji.

Dlatego też niektórzy analitycy twierdzą, że XGP będzie mierzył się z jeszcze większymi kłopotami. Ich zdaniem, jest to podyktowane sytuacją rynkową. “Po prostu uważam, że większość rynku gier tak naprawdę nie chce Game Passa” – przyznał Gus Zinn z Macquarie Science and Technology Fund. Po części koniec Xboksa nie został przecież przesądzony – wszystko zależy od tego, czy uda im się w pełni otworzyć na konkurencję i zachęcać kolejnych klientów do swej flagowej usługi.

Źródło: ResetEra