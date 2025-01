Xbox zmieni granie na mobilnych PC? Gigant ma pomysł na konsole przenośne

Xbox na 2025 rok. Czy nadchodzi konsola przenośna?

Na targach CES 2025 w Las Vegas był obecny wiceprezes ds. nowej generacji Xboxa Jason Ronald. Chociaż jego obecność na wydarzeniu zapowiadano jeszcze w grudniu, to ostatecznie nie przekazał on żadnych sprzętowych konkretów. Oczekujący na nowego Xboksa czy też nawet mobilnego PC Microsoftu musieli obejść się smakiem. Nie oznacza to jednak, że firma niczego nie planuje. Wręcz przeciwnie, mają w planach dość intensywne działania w nadchodzącym roku, które zakładają m.in. rozwój sektora mobilnego gamingu.

O czym konkretnie mowa? Jak zdradził Ronald w rozmowie z The Verge, w planach mają zaawansowaną integrację konsolowego doświadczenia ze sprzętem działającym na Windowsie. Oznacza to integrację nowych funkcji z konsolami innych producentów, które działają na podstawie popularnego systemu operacyjnego. Tych jest sporo — mowa przecież m.in. o produktach Acera czy MSI.

To z pewnością będzie przydatne. Największą wadą takich konsol zdaje się być fakt, że po uruchomieniu wita nas… w zasadzie desktopowy Windows. To trochę nieintuicyjne w sytuacji, gdy mamy do czynienia z przenośną maszynką do grania. Świetnie rozegrało to Valve, wszak Steam Deck posiada autorski OS oparty na Linuksie.

Źródło: purexbox.com