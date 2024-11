Xbox zmienia się w “biznes subskrypcyjny”. Xbox Game Pass sukcesem

Do tej pory Microsoft dość mocno cierpiał z powodu Xbox Game Pass. Z jednej strony abonament ten cieszy się gigantyczną popularnością, ale przez długi czas niewystarczającą, aby w ogóle pozwolić firmie zarobić. Czyżby się to właśnie zmieniło?

Xbox Game Pass sukcesem, więc marka przechodzi zmiany

Powodów dalszej ekspansji giganta z Redmond na modele subskrypcyjne jest wiele, a przede wszystkim – wyspecjalizowanie się w tej dawnej niszy. Dziś nie jest to już “nisza” w żadnym wypadku. Praktycznie każdy większy wydawca i nie tylko oferuje własny abonament. Niegdyś na rynku dało się jednak znaleźć przede wszystkim Xboksa i długo, długo nic, co mogłoby chociaż trochę dorównywać ich ofercie.

Do tego firma nieustannie się rozwija na tym polu. Niedawno byliśmy świadkami historycznego wydarzenia – premiery Call of Duty: Black Ops 6 właśnie w ofercie Xbox Game Pass. To duża sprawa, nie tylko dla graczy. Przede wszystkim w ten sposób to właśnie Microsoft chciał zachęcić graczy. Najwyraźniej się udało, skoro dyrektorka finansowa firmy Amy Hood przyznała, że firma powoli zmienia się w “biznes subskrypcyjny”.

Myślę, że prawdziwym celem jest tutaj możliwość udostępnienia szerokiego zestawu treści większej liczbie użytkowników w większej liczbie miejsc i zbudowanie czegoś, co dla nas wygląda bardziej jak renta programowa i działalność subskrypcyjna z ulepszonymi transakcjami i własnością własności intelektualnej, która jest dość cenna w dłuższej perspektywie. Satya [prezes MS – dop. red.] wspomniał o rzeczach, w których własność intelektualna może być monetyzowana na wiele sposobów. Myślę, że jesteśmy naprawdę zachęceni niektórymi postępami i tym, jak robimy postępy w Game Pass, a także niektórymi nowymi ogłoszeniami. – powiedziała Amy Hood na spotkaniu finansowym (za GameInfinitus)

W ten sposób Hood wyraziła spore nadzieje w związku z przyszłością marek i usług firmy. Na ich czele stoi oczywiście Xbox Game Pass, ale nie tylko. Nawet poszczególne serie gier można monetyzować na wiele sposobów, właśnie za pomocą subskrypcji. Oby jednak nie znaczyło to nic złego dla samych graczy.

Źródło: GameInfinitus