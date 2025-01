Xbox Prime to nowa generacja konsol Microsoftu? Znany insider odpowiada

Czy doczekamy się kiedyś insiderowego Fame MMA? No wiecie, jedni znawcy tematu twierdzą tak, inni twierdzą inaczej, więc można się już w tym wszystkim pogubić.

Xbox Prime nie istnieje

Hope, znany insider Call of Duty, którzy stara się jak może, często jednak nie trafia ze swoimi informacjami, przez co ciężko zaliczyć go do wiarygodnych źródeł. Ba, często myli się nawet w kwestiach Call of Duty, w których rzekomo się specjalizuje, także ciężko oczekiwać, iż faktycznie mógłby pokusić się o przedwczesne ujawnienie nowej konsoli Microsoftu. Wedle jego wpisów na Twitterze, korporacja miałaby szykować nową generację swojej własnej konsoli, wychodząc przed szereg i uwijając się przed PlayStation 6.

Xbox Prime, bo tak sprzęt miałby się nazywać, wedle Hope’a, otrzymałby również na premierę jeszcze następną część Call of Duty. Insider twierdzi przy tym, że “nowy Xbox w 2026 roku” to “otwarty sekret” w tej branży, choć… nie jest to ani “sekret”, ani “otwarty”, ani jeszcze do tego wiarygodny, bo po prostu brzmi to jak wymyślona bajka. Sytuację skomentował znacznie bardziej godny zaufania Jez Corden. Specjalista od przecieków Microsoftu jednoznacznie obala te plotki.

Nie. Oczywiście robią nowy sprzęt, ale nie ma czegoś takiego jak Xbox Prime w 2026 roku. – napisał Corden

nah. they are making new hardware ofc, but there's no such thing as xbox prime launching in 26. — Jez (@JezCorden) January 6, 2025

No i to chyba byłoby na tyle. Wiemy, że Microsoft skupia się na “biznesie subskrypcyjnym”, a do tego planuje wydać własny handheld. Mało prawdopodobne jest przy tym, aby kolejna generacja znów nie trafiła do graczy w tym samym momencie od dwóch gigantów branży. Można więc oczekiwać, że wraz z PS6, usłyszymy również o Xbox. I to nie Prime.

Źródło: Reddit