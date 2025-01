Największe hity Xbox mają trafić na PlayStation, w tym najbardziej kultowe marki

Xbox planuje wydać jeszcze więcej swoich gier na PlayStation i nie tylko. Co ciekawe, dotyczyć ma to nawet najbardziej utożsamianych z “zielonymi” marek.

Już sporo mówiono o planach Microsoftu, który skupia się na byciu “biznesem subskrypcyjnym”, odchodząc tym samych od całych tych wojenek z Sony czy Nintendo. Nie znaczy to, że firma kompletnie porzuca projektowanie nowego sprzętu, bo konsole mają powstać i to nie byle jakie. Mimo wszystko dla graczy, którzy od lat cieszą się z konsol konkurencji, są to wyłącznie dobre wiadomości.

Xbox na PlayStation i Nintendo

W ubiegłym roku kilka ważnych gier Xbox faktycznie zadebiutowało na sprzęcie PlayStation, ale to nie koniec. Zgodnie z nowymi plotkami, takich premier mamy dostawać coraz więcej. Już wcześniej potwierdzono przecież konwersję Indiana Jones i Wielki Krąg na PS5. Sporo mówiono także o nowym wydaniu STALKER 2, lecz twórcy zarzekają się, że nad niczym nie pracują.

Znany Xboksowy insider Nate The Hate twierdzi, że Microsoft ma wielkie plany w stosunku do zawojowania sprzętu konkurencji swoimi własnymi pozycjami. W ostatnim filmie na YouTube stwierdził, iż korporacja chce wydać kolejne duże gry na PS5, a nawet i potencjalnie na Nintendo Switch 2. Dotyczy to niezapowiedzianych gier, jak remake’u TES IV: Oblivion, a także już nieco dawniejszych premier.

Podejrzewam, że remake Obliviona jest wieloplatformowy – nie ma powodu, by w to wątpić. Gry, o których słyszałem, że pojawią się na innych platformach w 2025 roku, to Flight Simulator na PS5 i Switch 2 oraz Halo: The Master Chief Collection na PS5 i Switch 2. – przyznaje Nate The Hate

Z kolei Jez Corden na łamach Windows Central potwierdził te plotki i dodał coś od siebie. Jego zdaniem na PS5 mogłoby zadebiutować także Hellblade 2 (nic dziwnego), Age of Mythology czy Gears of War Ultimate Edition.

Obecnie Microsoft stara się znaleźć tak naprawdę swoje miejsce i to, na czym się skupi. I choć plany te wydają się sensowne, a źródła przecieków również nie są “byle jakie”, wszystko może się zmienić.

Źródło: mp1st