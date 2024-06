Microsoft pozamiatał. Oto wszystkie zapowiedzi z potężnego Xbox Showcase

Fable, Gears of War, Dragon Age, Perfect Dark, Call of Duty… no słuchajcie, prezentacja obfitowała w gigantyczne zapowiedzi i pokazy! Dla tych, którzy pragną ją nadrobić, przygotowaliśmy zestawienie wszystkich zaprezentowanych materiałów.

Potężne Xbox Showcase 2024 – wszystkie materiały

W trakcie pokazu dostaliśmy sporo oczekiwanych (a nawet zaskakujących) materiałów. Korporacja w końcu pokazała parę niemal pewnych hitów, a fani marki i posiadacze konsol mają na co czekać. Gears of War E-Day, nowy DOOM czy Call of Duty: Black Ops 6 to tylko początek atrakcji, których było bez liku.

Wydarzenie obfitowało także w zapowiedzi deweloperów third-party, których produkcje zadebiutują również na PlayStation. Wiemy, że nowe Dragon Age oferuje dość odmienny styl, ale może to dobrze. Pokazano także Metal Gears Solid Delta: Snake Eater czy Assassin’s Creed Shadows w formie rozgrywki na silniku. Co więcej, zdecydowana większość prezentowanych gier zadebiutuje już od dnia premiery w Xbox Game Pass!

Żeby jednak nie być gołosłownym, sami możecie obejrzeć te wspaniałości. Poniżej kompilacja wszystkich zaprezentowanych materiałów. Miłego nadrabiania!

Źródło: Xbox