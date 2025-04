Zgodnie z tradycją, w sklepie Epic Games Store dziś o godzinie 17:00 czasu polskiego udostępniono kolejną grę za darmo. Tym razem poznaliśmy też tytuł kolejnego prezentu, który otrzymamy za tydzień. Będzie to gra Arcadgeddon. Dzisiaj natomiast użytkownicy mogą odbierać Cat Quest II.

Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Cat Quest II

Jest to produkcja studia The Gentlebros, którą można przypisać do swojego konta od dziś, czyli 3 kwietnia, aż do 10 kwietnia 2025 roku, również do godziny 17:00 czasu polskiego. Cat Quest II to dwuwymiarowa gra RPG akcji osadzona w otwartym świecie fantasy, gdzie koty z królestwa Felingard i psy z Cesarstwa Lupus prowadzą ze sobą wojnę. Gracze wcielają się w dwóch bohaterów – kota oraz psa – którzy muszą współpracować, aby odzyskać swoje trony i zakończyć konflikt między ich królestwami.

Gra oferuje tryb zabawy zarówno dla pojedynczego gracza, jak i w trybie kooperacji dla dwójki osób. Cat Quest II rozwija także pomysły z pierwszej części serii, dodając nowe mechaniki, takie jak przełączanie postaci czy zdolności pasywne, które można łączyć w zasadzie w nieskończoną liczbę kombinacji. Najnowsza darmówka w Epic Games Store to propozycja idealna właściwie dla każdego, niezależnie od wieku!

Źródło: Epic Games Store