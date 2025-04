Legenda powraca do Xbox Game Pass! Świetna wiadomość dla subskrybentów

Posiadacze aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass mają powody do radości. Do oferty wróci Grand Theft Auto 5 i pojawi się też w PC Game Pass.

Przychodzimy ze świetną wiadomością dla wszystkich posiadaczy aktywnego abonamentu Microsoftu. Kultowa produkcja studia Rockstar Games powraca do usługi, w dodatku już niedługo. Co więcej, po raz pierwszy w historii tytuł będzie dostępny także na PC Game Pass. To doskonała okazja, aby ponownie zanurzyć się w świecie Los Santos lub odkryć go po raz pierwszy, jeśli nie mieliście jeszcze takiej okazji.

Legenda powraca do Xbox Game Pass. GTA 5 niedługo w ofercie

Mowa tutaj oczywiście o grze Grand Theft Auto V. Produkcja była już wcześniej dostępna w Game Pass, ale została usunięta z oferty w styczniu 2024 roku. Teraz tytuł powraca, oferując zarówno tryb fabularny, jak i niezwykle popularne GTA Online, który wciąż przyciąga miliony graczy na całym świecie. Subskrybenci wariantów Game Pass Standard, Ultimate oraz PC będą mogli cieszyć się grą bez żadnych dodatkowych opłat.

Warto zaznaczyć, że dla pecetowców przygotowano oczywiście ulepszoną wersję gry, czyli Enhanced Edition. Zawiera ona ray tracing, obsługę technologii AMD FSR3 oraz NVIDIA DLSS 3 dla lepszej wydajności, szybsze czasy ładowania, a także wsparcie kontrolerów DualSense. Wersja PC obejmuje również najnowsze aktualizacje, takie jak Hao’s Special Works Vehicles oraz nowe pojazdy i modyfikacje.

Powrót GTA 5 do Game Pass zbiega się z premierą nowej aktualizacji do GTA Online zatytułowanej Oscar Guzman Flies Again. Gracze będą mogli przejąć kontrolę nad hangarem McKenzie Field i uczestniczyć w nowych misjach związanych z przemytem. GTA V pojawi się w Game Pass już 15 kwietnia.

Źródło: GameRant