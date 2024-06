Podczas imprezy Xbox Games Showcase doszło do pokazu prawdziwej wisienki na torcie i chyba najważniejszej premiery Microsoftu tego roku. Chodzi oczywiście o Call of Duty: Black Ops 6. Gra była przez kilka lat przygotowywana przez studio Treyarch i wreszcie za kilka miesięcy doczeka się swojej premiery. My znamy już konkretną datę, a teraz doszły również inne informacje. Te dotyczą m.in. zawartości poszczególnych wydań czy… samej ceny gry.

Call of Duty: Black Ops 6 – cena, data premiery i inne informacje

Ostatnie tygodnie to masa nowych informacji na temat Call of Duty: Black Ops 6. Gra wreszcie otrzymuje oficjalne szczegóły, jak choćby te dotyczące jej debiutu w abonamencie Xbox Game Pass. Tym razem przyszła pora na fakty dotyczące wydania gry.

Na pewno interesuje was cena gry, więc nie ma co zwlekać. Standardowa opcja to koszt 349 złotych. W przypadku konsol mowa o zestawie międzygeneracyjnym, bo tytuł będzie dostępny nie tylko na PS5 i Xbox Series X|S, ale również na PS4 i Xbox One. Osoby kupujące preorder mogą liczyć na wcześniejszy dostęp do otwartej bety i pakiet operatora Woods’a. Druga opcja to Edycja Skarbca za 479 złotych. W jej skład wchodzi:

Gra

Wczesny dostęp do otwartej bety

Woods jako operator

Pakiet operatorów Łowca vs Zwierzyna

Arcykolekcja broni

Czarna komórka (1 sezon)

Pakiet GobbleGum

A co z trybem multiplayer? Dla większości graczy to właśnie on stanowi główny powdów, aby w ogóle po kolejną odsłonę serii sięgnąć. Na start otrzymamy 16 map, wśród których 12 stanowić będzie areny do walk 6 na 6. Dostępne będą też pola bitew do szturmów. Osobne areny będą przeznaczone do trybu Zombie który również będzie w grze obecny. Ta z kolei będzie otrzymywać nowe mapy wraz z kolejnymi aktualizacjami.

Niektóre z aren na pewno poznacie w trakcie trwania testów beta. Zostaną zorganizowane przed premierą gry. Debiut nowego Call of Duty: Black Ops 6 będzie mieć miejsce 17 października na konsolach i pecetach. Gra będzie dostępna w abonamencie Xbox Game Pass.

Źródło: Blizzard News