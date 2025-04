Atomfall to bez wątpienia jedna z najciekawszych premier tej wiosny. Gra jest już dostępna, a wy możecie kupić ją w nowej, niższej cenie na PC.

Atomfall w dużej promocji na PC

Atomfall to gra akcji z elementami survivalu, stworzona przez studio Rebellion Developments i wydana 27 marca 2025 roku, m.in. na PC. A tak się składa, że właśnie tę wersję możecie teraz kupić znacznie taniej. Akcja gry osadzona jest w alternatywnej wersji północno-zachodniej Anglii, pięć lat po fikcyjnej katastrofie nuklearnej inspirowanej rzeczywistym pożarem w Windscale z 1957 roku. Gracz wciela się w postać cierpiącą na amnezję, eksplorującą strefę kwarantanny w celu odkrycia przyczyn katastrofy. W trakcie podróży napotyka zmutowane istoty, członków kultów oraz zbuntowane agencje rządowe.

Gra nie jest prosta. Musimy szukać strzępków informacji i eksplorować świat, aby móc jakkolwiek zrozumieć to, co dzieje się dookoła. Czy to nowy rodzaj Fallouta? Nie – jest zdecydowanie trudniej i bardziej survivalowo.

