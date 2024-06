Nic nie trwa wiecznie, chyba że DOOM. Od premiery odsłony Eternal minęło jednak sporo czasu, dlatego czas na coś nowego. Podczas wydarzenia Xbox Games Showcase 2024 id Software zaprezentowało swoje nowe, nadchodzące dzieło. To Nowy DOOM: The Dark Ages, który stanowić będzie prequel serii i zabierze nas do bardzo odległych czasów. I równie brutalnych, o ile nawet nie mocniej.