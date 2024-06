Nowe Gears of War wygląda wspaniale. Wrócimy do przeszłości

Na wczorajszej konferencji Xbox dostaliśmy hit za hitem, mnóstwo oczekiwanych materiałów, ale też parę zaskoczeń. Na sam koniec Microsoft zostawił nam wisienkę – pierwszy zwiastun nowego Gears of War.

Gears of War E-Day potwierdzone

Od dawna spekulowało się, że na prezentacji Xboksa dostaniemy pierwsze potwierdzenie istnienia nowej części Gears of War. Teraz wiemy już, że przecieki te okazały się prawdziwe. Oficjalny materiał znajdziecie poniżej, lecz nie liczcie na nic więcej prócz zręcznie stworzonego cinematica. Mimo wszystko daje on całkiem niezły pogląd na to, co chcą osiągnąć twórcy.

Gears of War E-Day ma rozgrywać się na 14 lat przed wydarzeniami z pierwszej części. E-Day, czyli Emergence Day, to dzień, w którym Szarańcza przeprowadziła pełnoskalowy atak na planetę Sera, jednocześnie rozpoczynając trwającą przez kolejne lata wojnę. Gracze mogą liczyć na powrót Marcusa Fenixa (tym razem w znacznie młodszej wersji) oraz Doma Santiago (również, rzecz jasna, młodszego).

Xbox nie przedstawił potencjalnej daty premiery nowej części Gears of War. Zgadujemy, że trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo być może będziemy musieli czekać nawet dłużej niż do przyszłego roku. Mimo wszystko fani serii mogą zacierać ręce.