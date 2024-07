Słyszeliście o niedawnych zmianach w abonamencie Xbox Game Pass? Dodatkowy tier usługi to nie wszystko, bo najważniejszą informacją okazał się wzrost cen poszczególnych wariantów subskrypcji. Tymczasem pewien analityk postanowił sprawdzić, ile Microsoft może na swojej usłudze zarobić w przyszłym roku. Na horyzoncie są przychody przekraczające aż 5 miliardów dolarów. Musi jednak zostać spełniony pewien warunek, o który niekoniecznie musi być łatwo.

Xbox Game Pass drożeje i zarobi więcej. Kwota powala

Abonament Microsoftu, czyli Xbox Game Pass będzie droższy. Poszczególne warianty usługi będą kosztować więcej, bo dla przykładu, XGP w wersji Ultimate kosztuje już 73,99 zł, co jest widoczną podwyżką. Wyższy koszt to również wyższy zarobek — tak przynajmniej uznaje jedna z firm analitycznych, która postanowiła sprawdzić, na jakie przychody może liczyć Microsoft. Kwota jest dość spora.

Jak wyliczyło Ampere Analysis, w 2025 XGP może wygenerować łącznie ponad 5,5 miliarda dolarów, co będzie wzrostem o ponad 15% względem wyniku przewidywanego w 2024 roku. To założenie ma jednak pewną wadę. Uznaje bowiem, że liczba abonentów pozostanie taka sama mimo rosnących kosztów. A doskonale wiemy, że często podwyżki wiążą się z przynajmniej częściową utratą klientów. Dodajmy do tego rosnące ceny produkcji gier czy utrzymania całej infrastruktury.

A dlaczego w ogóle Microsoft zdecydował się na podwyższenie cen? Z pewnością istotnym czynnikiem było wprowadzenie do abonamentu najnowszej odsłony Call of Duty: Black Ops 6, która ukaże się na rynku jeszcze w tym roku. Duża marka premium dostępna w abonamencie okaże się pewną “stratą” na polu sprzedaży, którą przecież trzeba odrobić.

Źródło: purexbox.com