Star Wars Outlaws będzie hitem. Największa kampania reklamowa w historii i “pozytywny sentyment” fanów

Yves Guillemot, obecny CEO Ubisoftu, na ostatnim spotkaniu finansowym wyjaśnił, skąd wysoka pewność co do dobrej sprzedaży gry, ale zarazem dość ostrożne wyliczenia, które wydają się mniejsze niż to, na co liczyli inwestorzy.

Star Wars Outlaws będzie sukcesem i kropka

Nie trzeba jednak słów Guillemota, aby zrozumieć, skąd taka pewność siebie. Przede wszystkim mówimy o nowej grze AAA ze świata Gwiezdnych Wojen – bodaj jednej z największych marek na świecie. Jest to, co prawda, pierwsza gra w tym IP od francuskiego wydawcy i producenta, ale to nie zmienia faktu, że obecnie stanowi czołówkę najbardziej oczekiwanych tegorocznych premier. Nie zapominajmy, że mówimy także o jednym z niewielu tytułów w historii Star Wars osadzonych w otwartym świecie.

Mimo wszystko Ubisoft ma podobno dość ostrożne wyliczenia. Nick Dempsey z Barclays na podstawie prognoz firmy wyliczył sprzedaż na poziomie 5 mln sztuk, co nie jest aż tak gigantycznym wynikiem. Inwestorzy zapytali więc prezesa Ubisoftu, czy firma jest ostrożna w swoich wyliczeniach i skąd takie prognozy.

To, co bierzemy pod uwagę, to mocna premiera Star Wars Outlaws. To fakt, że jest to jedna z najbardziej oczekiwanych gier w branży w tym roku i odzwierciedla naprawdę silne pozytywne nastroje społeczności, a także fakt, że nadchodzimy z największą jak dotąd kampanią marketingową dla gry Ubisoft. – wyjaśnił Guillemot

Następnie prezes wyjaśnia, że na dobre wyniki finansowe w najbliższym kwartale przełożyć się mogą także aktualizacje popremierowe, wydane DLC czy inne potencjalne hity jak Assassin’s Creed Shadows. Nowa gra ze świata Gwiezdnych Wojen z niemal całą pewnością wychodzi 30 sierpnia na PS5, Xbox Series X/S oraz PC. Szkoda, że nie wszyscy uważają, aby to był dobry pomysł.

Źródło: mp1st