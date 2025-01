Na razie nie wiemy wiele na temat aktualizacji biblioteki Xbox Game Pass w lutym. To znaczy, znamy jedną tylko informację — w przyszłym miesiącu do abonamentu zostanie dodana gra Avowed od Obsidian Entertainment. Tytuł będzie mieć niedługo swoją premierę i tego samego dnia pojawi się w bibliotece abonamentu od Microsoftu.

Tani Xbox Game Pass – świetna promocja

Na sam początek — czy planowaliście zaopatrzyć się w kilka miesięcy abonamentu Game Pass? Jeżeli data ważności waszej usługi dobiega końca, to mamy dla was świetne wieści. Już teraz możecie kupić dostęp do usługi znacznie taniej niż na przykład w oficjalnej dystrybucji. Na stronie sklepu Instant Gaming bez trudu zaopatrzycie się w tani Xbox Game Pass. Co ważne, bez żadnych sztuczek, VPN i zmieniania lokalizacji.

Linki do poszczególnych ofert znajdziecie poniżej:

Avowed nadchodzi wielkimi krokami

Nie ma jeszcze połowy stycznia, dlatego brak licznych ogłoszeń nowych gier na luty nie martwi. Przynajmniej tych cierpliwych spośród graczy, którzy nadal mają do ogrania sporo produkcji pokroju Indiana Jones i Wielki Krąg i nie tylko. Tak, zaliczam się do tej grupy. Z jednej strony uwielbiam “duże” premiery w Game Pass’ie, z drugiej nie zawsze mam czas zabierać się za nie i kończyć. A tak się składa, że już w lutym otrzymamy kolejną grę, która zadebiutuje w usłudze.

Chodzi oczywiście o Avowed. To wyczekiwana gra od Obsidian Entertainment, która trafi na rynek 18 lutego. Co ważne, gra na premierę będzie dostępna do pobrania w abonamencie Game Pass bez dodatkowych opłat, zarówno na PC, jak i na Xbox Series X|S.

To na razie jedyna potwierdzona gra w abonamencie na luty. Pozostaje nam zatem poczekać na kolejne ogłoszenia, co z pewnością umilą wam np. gry dodane do usługi w styczniu.

