PC Game Pass za darmo na 7 dni. Musicie go tylko odebrać

Jeśli akurat chcieliście ograć jakąś nowość w PC Game Pass (na przykład zaskakująco solidne Atomfall), z pomocą przychodzi Discord. Potrzebujecie konta na społecznościowej platformie dla graczy oraz dosłownie minuty Waszego czasu. W zamian otrzymacie kod, który z powodzeniem aktywujecie także w polskim regionie.

PC Game Pass za darmo na 7 dni od Discorda

Co zrobić, aby otrzymać nagrodę? Najlepiej da się to wytłumaczyć w kilku prostych krokach. Spokojnie, nie zajmuje to wiele czasu, a nagroda jest całkiem solidna. 7 dni PC Game Pass to może i niewiele, ale powinno wystarczyć na przetestowanie jakichś gier lub nawet przejście czegoś krótszego.

Udajecie się na tę stronę Discord i logujecie na konto. Wybieracie „Zadanie PC Game Pass Trial” i klikacie „Rozpocznij zadanie wideo”. Oglądacie minutowy spot reklamowy. Otrzymujecie kod na 7 dni darmowego PC Game Pass. Kod wpisujecie na tej stronie lub w aplikacji.

Alternatywnie możecie również wykonać zadanie z poziomu aplikacji. Wybieracie po prostu do zakładki „Wyszukaj”, a potem „Zadania”. I tyle wystarczy, aby móc skorzystać z darmowego okresu próbnego najpopularniejszej subskrypcji dla graczy. Wygląda na to, że mogą z niej korzystać nowi i powracający użytkownicy, więc jeśli macie aktywne konto, to niestety nie zostanie doliczone to do Waszej subskrypcji. Oferta obowiązuje do 1 kwietnia 2025 roku. Kod należy wykorzystać do 15 kwietnia.

A może szukacie czegoś na nieco dłuższy okres? Możecie po prostu wykupić abonament w dużo niższych cenach, dzięki kodom na Instant-Gaming. W ten sposób możecie sporo zaoszczędzić na danych progach subskrypcji.

Więcej o Xbox Game Pass i PC Game Pass przeczytacie na naszym tagu.

Źródło: Discord