Nowości w Xbox Game Pass na styczeń. Jest nawet Diablo

Microsoft przedstawił nowości na pierwszą połowę stycznia w Xbox Game Pass. Wygląda na to, że jest na co czekać, bo mamy kilka ciekawych gier.

Microsoft nie próżnuje i z pewnością szykuje kilka nowych hitów do Xbox Game Pass. Na razie jednak jest dość zachowawczo. Nie jest źle – żeby nie było, lecz daleko tu do jakichś szczególnie dużych debiutów. Ale to nic złego, bo gracze i tak będą mogli zanurzyć się m.in. w świat Diablo!

Nowe gry w Xbox Game Pass na 1. połowę stycznia 2025 roku:

Road 96 (konsola, chmura, PC) – już dostępne

– już dostępne Lightyear Frontier (Xbox Series X/S) – od 8 stycznia

– od 8 stycznia My Time at Sandrock (konsola) – od 8 stycznia

– od 8 stycznia Robin Hood – Sherwood Builders (Xbox Series X/S) – od 8 stycznia

– od 8 stycznia Rolling Hills (konsola) – od 8 stycznia

– od 8 stycznia EA Sports UFC 5 (Xbox Series X/S, chmura) – od 14 stycznia [EA Play]

– od 14 stycznia [EA Play] Diablo (PC) – od 14 stycznia

Warto więc na pewno będzie skusić się na powrót do mrocznego świata Diablo. Fajną nowością może również okazać się dostępne w ramach EA Play UFC 5 czy ciepło przyjęte przez graczy na Steam Lightyear Frontier o kosmicznych rolnikach. Sam mogę też polecić Road 96 ze świetnym scenariuszem. Niestety, nie wszystko jest takie piękne, bo kilka tytułów znika z usługi. Oto one:

Exoprimal

Insurgency: Sandstorm

Those Who Remain

Escape Academy

Figment: Journey Into the Mind

Common’hood

Wszystkie te gry znikną z usługi już 15 stycznia 2025 roku.

Źródło: Xbox Wire